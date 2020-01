Marchio di qualità per la Sagra del Panigaccio di Podenzana

Lunigiana e Apuane - E' stato conferito nella giornata di ieri, domenica 20 gennaio, il marchio "Sagra di qualità" alla Sagra del Panigaccio organizzata dalla Pro Loco di Podenzana, presso la Sala Koch a Palazzo Madama - Senato della Repubblica. Il premio è stato assegnato al Presidente Oreste Galli dal Senatore Antonio de Poli e dal Presidente UNPLI Nazionale Antonino La Spina.



Presente anche il Sindaco Marco Pinelli, che con il suo intervento in aula ha accompagnato l'importante conferimento: "Un riconoscimento importante che premia e certifica l'autenticità e la qualità ; ma il valore più importante che assume è l'attribuzione del merito di ciascun sagraiolo che ha partecipato in tutti questi quarantacinque anni non solo a far conoscere il Panigaccio ed il territorio, ma soprattutto a tenere unita e viva la Comunità. Una Sagra fatta da persone con entusiasmo, partecipazione, solidarietà, passione, orgoglio per la propria identità e per la propria Comunità".



Sono 49 su 30.000 sagre in Italia quelle certificate con il Marchio Sagra di Qualità. Fra i principali requisiti per l’assegnazione, la valorizzazione dei prodotti tipici legati ai territori e di piatti rappresentativi della storia e della tradizione. “Il marchio "Sagra di qualità" punta ad esaltare e qualificare attività che si distinguono anche per i loro contenuti: dall'estrema genuinità dei prodotti, all’eco-sostenibilità, al pieno coinvolgimento delle attività economiche locali” ha sottolineato il presidente dell’Unpli, Antonino La Spina.



Questi, invece, i componenti della commissione di valutazione “Sagra di qualità”: Sandro Di Addezio (Abruzzo), Mario Borroni (Marche), Rino Furlan (Veneto), Luca Parrini (Toscana), Valter Pezzarini (Friuli-Venezia Giulia), Antonino La Spina (Sicilia), Renato Bruno (Puglia), Sebastiano Sechi (Sardegna), Luisella Braghero (Piemonte), Max Falerni (Emilia Romagna), Paolo Savatteri (Sicilia), Antonella Ferro (Veneto), Monica Viola (Trentino), Luca Concini (Trentino), Mauro Giannarelli (Toscana), Santino Fortunati (Umbria), Pino Maiuli (Calabria), Daniele Bracuto (Basilicata), Varinia Andreoli (Lombardia), Saverio Palato (Sicilia).