Manutenzione strade: 240mila euro per i piccoli comuni lunigianesi

La risorse della Regione Toscana andranno a Comano, Bagnone, Tresana, Podenzana, Mulazzo. L'assessore Ceccarelli: «Serviranno a realizzare interventi straordinari urgenti»

Lunigiana e Apuane - Con 2 milioni di euro la Regione Toscana aiuterà 43 Comuni di piccole dimensioni e poco popolati ad effettuare interventi urgenti su strade comunali che hanno bisogno di manutenzione straordinaria. I piccoli Comuni della provincia di Massa-Carrara beneficeranno di 240.000 euro.



"Anche se le strade comunali non sono di nostra competenza - spiega l'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli - siamo ben consapevoli della difficoltà dei Comuni, specialmente di quelli piccoli, a sostenere le ingenti spese necessarie per la manutenzione delle strade. E sappiamo che la condizione del sistema viario è importante, sia per la qualità dei collegamenti che per la sicurezza stradale. Dunque abbiamo scelto di aiutare, per quanto possibile visto il difficile momento per i bilanci pubblici, i sindaci a realizzare interventi straordinari urgenti, a patto che il Comune sia disposto a cofinanziare l'opera e che questa sia velocemente cantierabile".



La Regione Toscana, infatti, co-finanzierà fino all'80% (e comunque non oltre 50.000 euro per ciascun intervento) opere che potranno essere cantierate entro il 31 maggio 2019 e delle quali si prevede il collaudo entro il 31 dicembre 2019. Nella graduatoria per l'assegnazione delle risorse è stata data priorità al numero degli abitanti: minore è il numero dei residenti secondo il censimento Istat 2011, maggiore è stato il punteggio assegnato.



Ecco l'elenco dei Comuni che riceveranno il finanziamento:

- Comano: 50.000 euro per la manutenzione straordinaria di vari tratti di strade comunali (totale € 62.500);

- Bagnone: 50.000 euro per manutenzione ed adeguamento di alcune strade del territorio comunale (totale € 64.000);

- Tresana: 50.000 euro per la manutenzione straordinaria della strada del Monte Mirone in località Alpicella (totale €70.000);

- Podenzana: 40.000 euro per la manutenzione del manto stradale in via Castello e in via Casa Borsi e regolamentazione idraulica delle acque meteoriche sulla strada comunale in località Cuncia-Oliveto (totale 50.000€);

- Mulazzo: 50.000 euro per il ripristino della viabilità comunale che congiunge Arpiola a Crocetta (totale € 65.000).