Legambiente: «Un parco del fiume Magra in nome del Green New Deal»

Lunigiana e Apuane - Sbloccare e aprire i cantieri delle opere pubbliche per rilanciare gli investimenti e aumentare l'occupazione. Legambiente chiede 170 opere pubbliche per l'Italia tra cui due priorità in Lunigiana: il raddoppio della Ferrovia Pontremolese e l'istituzione del Parco Nazionale del fiume Magra.



Il dossier di Legambiente sottintende un «Green New Deal», per opere grandi, medie o piccole che consentirebbero agli italiani di vivere meglio. I criteri adoperati per la loro selezione sono quelli dell'utilità per i cittadini e i territori, miglioramento della sicurezza sismica, idrogeologica e sanitaria, dell'innovazione nel sistema della mobilità, di un minore consumo delle risorse naturali e di materia, della transizione energetica. Già a giugno Legambiente aveva organizzato la «Giornata della ferrovia Pontremolese» con tré simboliche carovane provenienti da Toscana, Liguria ed Emila Romagna, che si sono date appuntamento alla stazione ferroviaria di Pontremoli.



Il tracciato lungo 112 km è a doppio binario per 55 (circa la metà dell'intera linea). Restano da progettare e da finanziare le tratte Vicofertile-Osteriazza (Fornovo) di 18 km, Berceto-Pontremoli ( nuova galleria di valico ) di 21 km e la Pontremoli - Chiesaccia (Villafranca) di 15,5 km. Questa ferrovia rappresenta un pezzo potenziale del corridoio Tirreno-Brennero (Tibre) che dovrebbe connettere persone e merci dal centro-nord dell'Europa alle vie marittime del Tirreno. Su questa via il porto di Spezia è uno dei principali punti di arrivo delle merci in container e il principale porto per l'utilizzo del trasporto su ferro.



Il dossier di Legambiente sottolinea le opportunità strategiche nell'ammodernamento di questa linea: maggiore sostenibilità ambientale dei trasporti, innovazione e competitivita del settore logistico, aumento della fruibilità turistica (sia dei capoluoghi che dei comuni minori) e, infine, presidio importante contro lo spopolamento delle aree interne contigue la linea. «Eppure, nonostante l'enorme potenziale della linea e nonostante ¡I raddoppio sia stato preventivato 25 anni fa - dice Legambiente - a oggi la tratta vede significative strozzature, inadatta al traffico merci moderno. I tempi di percorrenza sono lunghissimi e ci sono forti limiti alla lunghezza dei convogli. I progetti di investimento sono proceduti a singhiozzo: il raddoppio del binario tra Solignano e Osteriazza (già completato e dal costo di 400 milioni) non genera oggi vantaggi in assenza del completamento fino a Parma. Il raddoppio della tratta fondamentale tra Parma e Vicofertile (234 mlioni), sarebbe facilmente cantierabile essendo già stato approvato il progetto definitivo di Rfi, con parere positivo del Ministero dell'Ambiente».



Il Parco Nazionale del Fiume Magra viene considerato fondamentale infrastruttura verde tra Toscana e Liguria a supporto della stessa ferrovia Pontremolese. Il Magra, col suo bacino idrografico, ha sempre caratterizzato l'identità ecologica, sociale ed economica della Lunigiana storica. Quel bacino oggi è diviso tra due Regioni: Toscana e Liguria, una separazione amministrativa che ha portato con sé necessariamente anche strumenti e modelli di gestione del territorio e degli ecosistemi non unitari. Per Legambiente il Magra rappresenta un importante corridoio ecologico che svolge un rilevante ruolo di collegamento tra aree ed ecosistemi continentali e mediterranei. L'istituzione del Parco Nazionale del Fiume Magra, realizzabile di concerto con le Regioni Liguria e Toscana, diventerebbe una fondamentale infrastruttura verde a supporto del nuovo asse strategico nazionale tra Spezia, Lunigiana, Parma e il valico transfrontaliero del Brennero.