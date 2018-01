Il sottosegretario Ferri visita l´istituto penale per minorenni di Pontremoli

"L'ipm è un esempio da seguire anche per altre strutture, per favorire la rieducazione dei detenuti"

Lunigiana e Apuane - Il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria Ferri ha visitato oggi l’Istituto penale per minorenni di Pontremoli in vista della festa della Befana e ha consegnato le tradizionali calze alle giovani ospiti, trascorrendo con loro alcuni momenti pieni di riflessione e auspici per il futuro.



A margine della visita Ferri ha dichiarato: “Rieducazione e trattamento sono aspetti chiave per costruire un futuro migliore, soprattutto per i giovani e le giovani detenute. Bisogna comprendere gli errori commessi per ripartire col piede giusto e seguire la strada della legalità e dei lavori sani, per crescere nella vita sociale e nel mondo del lavoro una volta usciti dalle strutture penitenziarie”.



“L’Istituto penale per minorenni di Pontremoli si conferma struttura di eccellenza, con la presenza di diversi laboratori in cui le giovani donne possono svolgere molte attività come fotografia, cucito e parrucchieria e sviluppare la loro personalità attraverso la crescita umana e professionale." A breve saranno pubblicati i calendari che le ragazze dell’istituto hanno prodotto da protagoniste, lavorando e divertendosi.



“L’ipm di Pontremoli è un esempio da seguire anche per altre strutture in modo da favorire la diffusione di spazi di condivisione e aree trattamentali fondamentali per la rieducazione, grazie anche al prezioso contributo fornito dai volontari e da tutto il personale che si impegnano ogni giorno con dedizione e professionalità. È importante che le giovani donne come tutti i detenuti non si sentano sole ma possano cambiare e conquistare la libertà attraverso il lavoro e il trattamento risocializzante”.