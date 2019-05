Estate, centinaia di giovani soggiorneranno a Zum Zeri

Lunigiana e Apuane - Zum Zeri quest’estate ospiterà presso l’albergo “Gran Baita Lunigiana” centinaia di giovani grazie al progetto “Ragazzinsieme - Esperienze in movimento tra salute, ambiente, cultura e tradizioni” promosso e cofinanziato dalla Regione Toscana. I giovani, oltre all’importante funzione di socializzazione derivante dal stare insieme a coetanei, svolgeranno numerose attività ludiche, sportive e ambientali nelle valli di Zeri organizzate dalla società sportiva gerente la stazione di Zum Zeri in collaborazione con Uisp Toscana.



“Ragazzinsieme” offre l'opportunità a ragazzi ed adolescenti nella fascia di età 9-17 anni di trascorrere una settimana vivendo un' esperienza didattico-educativa volta a promuovere stili di vita salutari, sperimentando in gruppo nuove emozioni, rafforzando le abilità personali e relazionali, nei Parchi e nei luoghi più suggestivi della Regione tra questi uno dei più richiesti è proprio Zum Zeri. Nel progetto sono presenti alcuni principi fondamentali tra cui la corretta alimentazione, la promozione di attività fisica e movimento, la prevenzione al tabagismo, al consumo di bevande alcoliche e all’uso moderato del cellulare.



La settimana prevede visite guidate sul territorio e presso aziende agricole, passeggiate lungo i sentieri, conoscenza della flora e dei frutti del bosco, cultura dell’ambiente e giornate di sport in quanto sport e attività fisica sono elementi centrali dell’esperienza con cui coniugare le tradizioni e la cultura di un territorio quale quello di Zeri tra i più incontaminati e ricchi di tradizioni. I ragazzi residenti in Regione Toscana avranno diritto ad un importante contributo da parte della Regione per abbattere il costo del soggiorno. Gli interessati possono prenotare il soggiorno dal sito www.ragazzinsieme.it.



Ma a Zum Zeri, questa estate, non ci saranno solo i partecipanti del progetto “Ragazzi insieme” ma già hanno annunciato la loro presenza numerose realtà sportive tra cui spicca per continuità l’associazione di Judo milanese “il Cerchio” che presso il palazum collocherà, per gli allenamenti, un enorme tatami. I gruppi sportivi interessati a soggiornare a Zeri, potranno verificare la disponibilità di impianti e strutture sportive presenti nelle valli di Zeri telefonando al 334.7190672. Maurizio Viaggi, presidente dell’Associazione sportiva coglie l’occasione per ringraziare Regione, l’amministrazione comunale di Zeri e Uisp Toscana “portare a Zeri centinaia di giovani a conoscere un territorio splendido e ricco di opportunità ambientali e sportive è per noi una grande soddisfazione. Passeremo un estate ricca di eventi e partecipata da tanti giovani. Questo consentirà a tante famiglie di riavvicinarsi alla montagna, alle nostre valli e magari recuperare quell’entusiasmo che qualche anno fa aveva fatto di Zeri un luogo tra i più amati dove trascorrere il proprio tempo libero durante tutto l’anno”.