Ecografia di sabato, Primo Soccorso e nuovo personale per la Lunigiana

L'Asl ha annunciato l'arrivo di nuovi servizi per i presidi ospedalieri e sanitari di Pontremoli, Fivizzano e Aulla

Lunigiana e Apuane - «Il costante impegno della direzione dell'Azienda Usl Toscana nord ovest in Lunigiana sta dando i suoi frutti, con tante novità e significativi obiettivi raggiunti». Con queste parole l'Asl annuncia l'arrivo di nuovo personale e nuovi servizi per Pontremoli, Fivizzano e Aulla.



«Intanto – spiegano dall'Asl – è stata nominata la nuova posizione organizzativa (PO) infermieristica della Lunigiana, dopo il pensionamento del suo predecessore. E’ stato anche assegnato nuovo personale, sono stati effettuati investimenti sulle strutture e sono state potenziate alcune dotazioni strumentali per garantire un'assistenza equilibrata e soddisfacente.Al Pronto Soccorso di Pontremoli viene garantita la piena efficienza dell'Osservazione Breve, con tre letti aperti nelle ore diurne e con i pazienti che possono essere trattati in maniera intensiva e sottoposti in tempi rapidi a più tipologie di esami strumentali. In questo ambito possono così essere affrontate e risolte patologie che fino a poco tempo fa necessitavano di ricovero».



Nelle strutture di Pronto Soccorso della Lunigiana è stata poi attivata una collaborazione con la Terapia subintensiva cardiologica dell’ospedale Apuane che, grazie all'impiego di nuova tecnologia informatica, consente una valutazione in tempo reale (anche nelle ore notturne) del tracciato elettrocardiografico; il medico di pronto soccorso si può quindi interfacciare telefonicamente con il cardiologo di guardia al Noa per una valutazione collegiale e per decidere un'eventuale centralizzazione, se e quando necessaria.



Anche in Radiologia a Pontremoli, grazie ad una sempre più stretta collaborazione con l’ospedale Apuane, dal 1° marzo viene garantita la copertura della diagnostica ecografica e con mezzo di contrasto, in sede, anche al sabato pomeriggio, ristabilendo in questo modo la continuità di un importante importante per la popolazione.



Alla Medicina a Pontremoli sono stati assegnati due nuovi medici ed è stato così ristabilito il corretto organico. Sono presenti due nuovi medici anche nel reparto di Medicina di Fivizzano, di cui un cardiologo, che potrà garantire l’attività dell'ambulatorio di Cardiologia, dopo il pensionamento del predecessore.



«Dal punto di vista strutturale – aggiunge l'Asl – sono stati effettuati investimenti finalizzati a ristrutturare l'area del poliambulatorio ospedaliero e distrettuale all'interno dell'ospedale di Pontremoli che, dopo la recente conclusione dei lavori, da lunedì 11 marzo è nuovamente aperto al pubblico e garantisce tutti i necessari servizi interni ed esterni. Sempre per ciò che concerne l’aspetto strutturale, sono iniziati in questi giorni ad Aulla i lavori di ampliamento del Punto di Primo Soccorso (PPS). Tutto questo a conferma di quanto l'Azienda USL Toscana nord ovest tenga alla tutela del territorio della Lunigiana».