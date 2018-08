Dopo un anno e mezzo il Parco Apuane ha un Consiglio direttivo

Ecco chi sono i nuovi membri. Il presidente Putamorsi: «Lavoreremo bene per i territori che rappresentiamo»

Lunigiana e Apuane - Con Decreto n.3 del 1° agosto 2018 (atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana) il Presidente del Consiglio Regionale Eugenio Giani ha nominato i componenti del Consiglio direttivo dell?'Ente-Parco Regionale delle Alpi Apuane.



Ecco i nomi:

- Pellinacci Mirna, Poli Antonella e Ulivi Alessio, designati da parte della Comunità del parco ai sensi dell?'articolo 21, comma 2, lettera a), della legge regionale 30/2015;

- Faggioni Giacomo, designato da parte delle associazioni ambientaliste Club Alpino Italiano (CAI) Toscana e Gruppo Intervento giuridico ONLUS, ai sensi dell?'articolo 21, comma 2, lettera b), della l.r. 30/2015;

- Caccia Stefano, designato da parte delle associazioni di categoria delle attività produttive CNA Lucca, Confindustria Toscana Nord e Confindustria Livorno Massa-Carrara, ai sensi dell'?articolo 21, comma 2, lettera c), della l.r. 30/2015;

- Berti Alessio e Tonazzini Marco, ai sensi dell?'articolo 21, comma 2, lettera d), della l.r. 30/2015.



?«Do un saluto di benvenuto a tutti i componenti del consiglio direttivo – dice Alberto Putamorsi, presidente del Parco delle Apuane –. Sono contento di poter finalmente prendere decisioni collegiali, in particolare su questioni che volutamente ho rinviato in attesa di una necessaria condivisione. Mi auguro, ma ne sono certo, che lavoreremo bene e con profitto per i territori che rappresentiamo. Auguri di buon lavoro a tutti noi!?»



Con la nomina dei componenti il Consiglio direttivo tutti gli organi previsti dallo statuto dell'?ente sono al completo. Il Consiglio direttivo era scaduto il 1 febbraio 2017 e durerà in carica cinque anni. Fino ad oggi le sue funzioni erano attribuite al Presidente del Parco Alberto Putamorsi secondo il Decreto di nomina del Presidente della Giunta Regionale n. 172 del 17 novembre 2017.