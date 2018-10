Domenica 14 la 68esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro

L'iniziativa di sensibilizzazione e prevenzione è stata promossa da Anmil. Il programma

Lunigiana e Apuane - Domenica 14 ottobre, in occasione della 68esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, organizzata dall’Anmil Massa-Carrara verranno organizzate alcune attività per ricordare alcune tragedie avvenute sul territorio.



La giornata si aprirà alle 8,30 presso Piazza Italia a Pontremoli, ove si terrà un raduno con le autorità. Successivamente verranno fatti gli onori al Gonfalone e verrà depositata una corona di alloro al monumento dei caduti in memoria di tutte le vittime. Alle ore 9 si terrà la Santa Messa

in suffragio ai caduti del lavoro, celebrata da Don Dario Ravera.



Un'ora dopo circa si terrà la cerimonia ufficiale al Teatro Cabrini con l'introduzione di Paolo Bruschi, presidente territoriale Anmil. Saranno presenti le massime autorità civili, militari

e religiose della Provincia.Inoltre, porteranno il saluto: Lucia Baracchini, sindaco di Pontremoli;

Paolo D’Attilio, Prefetto di Massa Carrara; Gianni Lorenzetti, Presidente della Provincia di

Massa Carrara.



Seguiranno poi brevi interventi da parte di Giovanni Lorenzini, direttore della sede Inail di

Massa Carrara Lucca; Maura Pellegri, Direttore Area Funzionale Pisll Azienda Usl Toscana Nord Ovest; Moreno Guelfi, segretario confederale Uil Nord Toscana in rappresentanza della confederazione sindacale. L'Onorevole Cosimo Mari Ferri, infine, interverrà come oratore ufficiale.



Seguirà, da parte dell’Anmil, la consegna dei contributi scolastici agli Orfani dei Caduti sul Lavoro della Provincia. Al termine della cerimonia, consegna dei brevetti e distintivi d’onore a cura dell’Inail di Massa Carrara