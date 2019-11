Disturbi alimentari, a Pontremoli un corso di formazione

Lunigiana e Apuane - Sabato 9 novembre dalle ore 8 alle ore 14, presso il teatro Cabrini di Pontremoli, prenderà il via la prima tranche del corso di formazione dal titolo “Interventi per l’accoglienza, il triage, la valutazione ed il trattamento del paziente con disturbi della nutrizione e dell’alimentazione in pronto soccorso e continuità assistenziale”.



Organizzato dall’ASL Toscana Nord Ovest e dalla Società della Salute della Lunigiana, in collaborazione con il Residence DCA Cabrini di Pontremoli, il corso di formazione sui Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) è il primo evento formativo sul codice lilla su tutto il territorio nazionale e vedrà altri due appuntamenti, nello stesso orario, sabato 30 novembre e sabato 14 dicembre.



Ma che cos’è il codice lilla?

E’ un percorso specifico per aiutare gli operatori sanitari ad accogliere i pazienti con problemi di nutrizione in pronto soccorso, una guida importante poiché il cammino terapeutico di chi soffre di questo tipo di patologie riguarda molto spesso giovani e giovanissimi. Non a caso il progetto formativo in questione, il cui responsabile scientifico è la dottoressa Laura Dalla Ragione (psichiatra, psicoterapeuta e direttore della rete DCA USL 1 dell’Umbria), intende consentire l’apprendimento di processi tecnico – specifici nell’accoglienza, nella valutazione e nel triage dei pazienti DCA che accedono al pronto soccorso e negli ambulatori medici e di continuità assistenziale, in modo da consentire una formazione teorica e metodologica e fornire una competenza operativa specifica.



Gli operatori al termine del corso di formazione, che garantisce 23,4 crediti formativi, devono essere in grado di potere offrire all’utenza un approccio assistenziale adeguato, soprattutto per quanto riguarda il riconoscimento dei segni e dei sintomi della patologia, con eventuale invio alla rete assistenziale.





Per iscriversi al corso di formazione occorre utilizzare il portale Ermione oppure inviare una mail ad Anna Giampietri (anna.giampietri@uslnordovest.toscana.it) o a Ilenia Borrini (ilenia.borrini@uslnordovest.toscana.it).



In Italia sono più di 3 milioni le persone che soffrono di Disturbi del Comportamento Alimentare, che rappresentano nella popolazione la seconda causa di morte. Negli ultimi anni si è abbassata l’età d’insorgenza a 9 – 11 anni e anche gli uomini hanno iniziato a soffrire di quella che è una vera e propria emergenza. I più noti DCA sono anoressia nervosa, bulimia nervosa e disturbo da binge – eating, patologie multifattoriali che occorre trattare con un approccio terapeutico multidisciplinare. Studi accurati, infatti, dimostrano che molti pazienti affetti da DCA non ricevono una diagnosi e, di conseguenza, un trattamento appropriato.

I pronto soccorso e i dipartimenti di emergenza sono i luoghi dove avviene, di solito, la prima richiesta di aiuto e possono rappresentare una preziosa occasione di ingaggio dei pazienti per l’avvio di un percorso terapeutico.