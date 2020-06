Continuano le donazioni all´ospedale di Fivizzano. La Usl: «Un sentito ringraziamento»

Lunigiana e Apuane - Continuano le donazioni per l'ospedale di Fivizzano, grazie alla generosità delle associazioni del territorio della Lunigiana. A renderlo noto è l'azienda Usl Toscana nord ovest. Un importante contributo economico è stato raccolto dalla Parrocchia e dalla popolazione di Vinca ed il ricavato sarà destinato all'acquisto di strumentario necessario ad eseguire esami ecofast. L'Associazione San Giovanni Bosco di Aulla ha invece donato mascherine chirurgiche e FFP2, indispensabile supporto per gli operatori sanitari in tempi di Covid.



"Un sentito ringraziamento a nome di tutta l'Azienda Usl Toscana nord ovest - esprime l'azienda attraverso un comunicato - da parte di Chiara Colonnata, incarico organizzativo infermieristico per la Lunigiana, di Anna Fornari, dirigente infermieristica della Lunigiana e da Giuliano Biselli, direttore sanitario dei presidi ospedalieri dell'ambito di Massa e Carrara".