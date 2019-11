Consorzio: `il reticolo idraulico ha retto le precipitazioni`

Lunigiana e Apuane - A fronte dell’allerta meteo in corso, prosegue senza sosta il presidio dei corsi d’acqua in tutti i quattordici comuni della Lunigiana da parte del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord: impegnato in sopralluoghi soprattutto sui versanti maggiormente colpiti dal maltempo.



Controlli e verifiche del passaggio della piena a Zeri dove si sono registrate più criticità a cominciare dal Torrente Fiume fuoriuscito in due punti. Smottamenti invece in località Bergugliara e nella frazione di Piania. Previsti sopralluoghi anche a Pontremoli per problemi causati dalla piena del Torrente Verde.



“Al di là di problematiche puntuali e circostanziate, il reticolo idraulico (sul quale abbiamo effettuato in tutti questi mesi importanti interventi di manutenzione preventiva) sta dimostrando, fino ad adesso, di saper reggere all’onda d’urto di precipitazioni ripetute e durature – evidenzia il Consorzio – Naturalmente confidiamo in una rapida tregua del maltempo, perché la pioggia caduta comincia davvero ad essere significativa”.



Presidiato costantemente l'impianto idrovoro di Aulla, pronto a entrare in funzione in caso di innalzamento sopra la soglia di guardia del Magra.