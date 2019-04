Aulla lancia la consultazione per limitare l´impatto del nuovo argine

Lunigiana e Apuane - La Regione Toscana nelle prossime settimane avvierà i lavori relativi alla realizzazione del terzo lotto della messa in sicurezza dell’abitato di Aulla. Detto intervento prevede l’ultimazione del muro di contenimento, la cui altezza varia a seconda dell’area interessata.



L'Amministrazione comunale di Aulla indice una consultazione, allo scopo di limitare l’impatto che le opere di difesa avranno sul contesto urbano, con i cittadini di Aulla, sia nelle persone dei singoli residenti sia in qualità di componenti di organismi associati, per individuare e condividere le soluzioni più praticabili e condivisibili.



I cittadini o gli organismi collettivi che vorranno contribuire alla scelta che l’amministrazione proporrà alla Regione Toscana, competente alla realizzazione del lavoro, potranno presentare la propria proposta in forma grafica e/o descrittiva entro la scadenza di lunedì 6 maggio P.V. , consegnandola all’ufficio Protocollo del Comune di Aulla entro le ore 12.00.



Le proposte saranno vagliate dagli Uffici Comunali. Quelle selezionate verranno trasmesse alla Regione Toscana che ne valuterà la fattibilità, senza obbligo di esecuzione. La partecipazione alla consultazione, anche nel caso in cui la soluzione prospettata fosse quella scelta, non comporterà alcun riconoscimento economico in favore del proponente, né alcun diritto a curarne professionalmente l’attuazione.