Apuane, in arrivo contributi per iniziative in area Parco

Saranno finanziate attività ambientali, culturali, turistiche, sportive, artistiche, ricreative e sociali

Lunigiana e Apuane - Il Parco delle Alpi Apuane pubblica l'avviso per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di iniziative o attività ambientali, culturali, turistiche, sportive, artistiche, ricreative e sociali, con particolare riferimento all'area parco e contigua.

Sono dodicimila euro di cui possono beneficiare, gli enti e le istituzioni pubbliche, le fondazioni e le associazioni, anche in forma associata, purché non aventi scopo di lucro, con priorità per quei soggetti che abbiano sede nell'area parco e contigua.

Sarà un'apposita Commissione esaminatrice nominata dal direttore dell'Ente che, sulla base dei criteri di valutazione (sono specificati nell'avviso), stilerà una graduatoria.



?"La cifra predisposta a bilancio è destinata a iniziative ed eventi – precisa il Presidente del Parco Alberto Putamorsi – che però si rivelano molto utili per la comunità. A questa dobbiamo aggiungere la somma ben più cospicua che il Parco mette a disposizione per il recupero del patrimonio storico-culturale e per la sentieristica in area Parco e area contigua. Nel complesso un'attività significativa di sostegno e valorizzazione"?.



Le richieste di contributo dovranno pervenire al Parco Regionale delle Alpi Apuane entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 31 maggio 2018, unicamente attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata parcoalpiapuane@pec.it.

Tutte le info su www.parcapuane.toscana.it