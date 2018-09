Allagamenti ad Aulla, via ai lavori per la nuova fognatura

Si concluderanno entro la fine di ottobre prossimo: intervento da 400mila euro. Soddisfatto il sindaco Valettini che ringrazia Gaia

Lunigiana e Apuane - In questi giorni i cantieri di Gaia Spa lavorano a pieno regime nelle strade di Aulla capoluogo, con l'obiettivo ristrutturare le infrastrutture fognarie presenti, migliorando il generico funzionamento della rete e ottimizzando il trasferimento delle acque reflue all'impianto di depurazione. Così Gaia torna a investire nel comune lunigianese con un intervento da oltre 400mila euro, che dovrebbe concludersi entro fine ottobre.



"Esattamente come avevo promesso e annunciato nella serata conclusiva del Premio Lunezia, giorno in cui il quartiere della Filanda si è allagato per l’ennesima volta, sono iniziati i lavori per la costruzione e sistemazione della fognatura proprio per rimediare ai disagi che sono stati frequentissimi negli anni precedenti. Grazie a Gaia che farà questo importante intervento." ha dichiarato il sindaco di Aulla, Roberto Valettini.



L'operazione in corso comprende il rifacimento di alcuni tratti fognari, per un totale di 720 metri di nuova fognatura, ed altri lavori di risanamento delle infrastrutture. In particolare:

verrà realizzata un nuovo tratto di fognatura nera in PVC di lunghezza pari a circa 340 metri, nel tratto della Strada statale 62, compreso tra Via Cerri e Via della Resistenza. Si tratta di un rifacimento della linea fognaria esistente, a seguito del collasso della rete attuale e, conseguente mal funzionamento dell'attività di recapito all’impianto di depurazione di Aulla, che quindi necessita di intervento.



Un nuovo tratto di fognatura nera in Pvc, per una estensione pari a 380 metri, sarà posata anche su strada comunale, nel tratto di Piazza Corbani/Via Podenzana sino all’intersezione della linea esistente, poco a monte del nuovo sollevamento realizzato dalla Regione Toscana nell’ambito del progetto di mitigazione del rischio idraulico del torrente Magra. Questo nuovo tratto di fognatura avrà il compito di raccogliere i liquami sollevati dal sollevamento Sert Aulella e Matteotti. Contestualmente è prevista la sostituzione dei gruppi di pompaggio del Sert. Aulella e Gobetti con pompe di taglia più piccola, ai fini di migliorare il funzionamento della rete, sfruttandone adeguatamente le dinamiche.



Per finire, sarà ultimato un nuovo sollevamento meccanico atto a convogliare le acque del troppo pieno del sollevamento Capoluogo, compreso il risanamento dell' attuale infrastruttura.

I lavori descritti sono compresi nel Piano degli investimenti di Gaia 2016-2019.