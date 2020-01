Al via il rinnovo dell´arredo del Parco Fiera di Barbarasco

Lunigiana e Apuane - Valentina Griva, consigliere delegato al Parco Fiera di Barbarasco, annuncia la realizzazione degli interventi di riqualificazione dell'infrastruttura: "E' il polmone verde del paese, un meraviglioso parco in cui si ritrovano le famiglie e che, soprattutto in estate, si popola di persone che partecipano ai numerosi eventi in programma".

Per migliorare le condizioni del Parco Fiera, l'amministrazione Comunale di Tresana ha provveduto alla realizzazione di un progetto, che ha ricevuto il finanziamento a fondo perduto della Regione Toscana: "Era necessario sostituire le panchine deteriorate ed installarne di nuovo, per offrire spazi confortevoli alle famiglie ed agli anziani che, nella calura estiva, ma anche in primavera, trovano ristoro nel Parco Fiera".

Un altro obiettivo da raggiungere era la pulizia del Parco: "Per questo motivo abbiamo installato nuovi cestini, che renderanno possibile, in ogni angolo, conferire i rifiuti ed evitare che il Parco non sia pulito".

Importanti anche gli spazi informativi: "Nei due ingressi al Parco Fiera sono stati posizionati due tabelloni che serviranno ad informare la popolazione circa gli eventi in programma nel Parco"