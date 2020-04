«Ponte Albiano Magra essenziale per l'intera area. Rifarlo subito dove e come era»

Lunigiana e Apuane - "Per la Lunigiana è banco di prova dell'efficenza e dell'attenzione delle istituzioni per quest'area strategica per la Toscana"



"Ricostruire il prima possibile il ponte crollato ieri, tra Albiano e Caprigliola, nel territorio del comune di Aulla. La ricostruzione dell'opera deve essere al centro dei nostri obiettivi, così come la manutenzione e la realizzazione di infrastrutture necessarie alla vita della Toscana e del Paese". E' quanto dichiarato da Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale, dopo che mercoledì, dal primo pomeriggio e fino a sera, è rimasto sul luogo del crollo partecipando anche a una serie di incontri istituzionali.



"Quell'infrastruttura - ribadisce il presidente - è vitale per la vita sociale ed economica in tutta l'area, come collegamento tra la Toscana e la Liguria. In primo piano c'è un territorio costantemente valorizzato negli atti votati dall'assemblea toscana per l'intera legislatura: per la Lunigiana si tratta di un banco di prova per l'efficenza e l'attenzione delle istituzioni a quest'area strategica per la Toscana. Noi - continua - dobbiamo essere all'altezza di rendere il nuovo ponte ricostruito simbolo della rinascita sul piano delle infrastrutture.



Il ponte deve essere fatto subito dove e come era - precisa Giani - fugando ogni retropensiero di ricostruirlo in altri tratti del fiume Magra. E siccome si tratta di un'opera comunque complessa e costosa - 5 arcate e 4 piloni -, per il periodo tra la demolizione e la ricostruzione, nelle prossime settimane, potrebbe essere utile "considerare l'ipotesi della costruzione temporanea di un ponte Bailey o di altra struttura simile, sulla base di un impegno del Ministro della difesa attraverso l'attività dell'esercito con il Genio pontieri, che in altri casi è stato tempestivo e competente. La proposta di Enrico Rossi commissario, come emerge dalle ultime ore - conclude - è una buona idea".