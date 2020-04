«In Lunigiana un ponte "verde" con passaggio ciclopedonale»

Lunigiana e Apuane - "La ricostruzione del ponte di Albiano Magra è un’occasione unica per investire sul territorio della Lunigiana valorizzandone la vocazione turistica in un’ottica sostenibile, verde e ‘lenta’.Il nuovo ponte dovrà essere definitivo, realizzato in tempi brevi e dotato di una pista ciclabile collegata alla futura ciclovia Tirrenica, che unirà la Toscana con il Lazio, la Liguria e la Francia”. Ad affermarlo è il candidato presidente della Regione per Toscana a Sinistra, Tommaso Fattori, che assieme al gruppo "Massa Città in Comune" ha sintetizzato queste proposte in una mozione presentata in Consiglio regionale, la quale chiede anche alla Giunta “il più rigido controllo sui lavori, con vincoli stringenti sulla concessione dei subappalti”.



Il nuovo ponte sul fiume Magra dovrà essere un’infrastruttura “a carattere definitivo, non provvisorio come proposto da Anas - precisa Fattori - la cui progettazione e realizzazione devono essere preferibilmente affidate a un’azienda pubblica specializzata in opere di notevole dimensione quali ponti, stadi e porti. Penso a Fincantieri che ha la conoscenza e la capacità per realizzare una simile opera e che afferma di essere in grado di ricostruire il ponte in quattro-sei mesi".

"Fincantieri si avvale da tempo della collaborazione di svariate aziende locali, ha almeno tre cantieri navali entro un raggio di 100 km da Albiano Magra e ha creato insieme a Decomar Spa, la società di Massa che ha ideato la tecnologia per l'ecodragaggio, ‘Fincantieri Deco Spa Dragaggi Ecologici’, che sarebbe in grado, in caso di necessità, di intervenire anche sul fiume Magra per sostenere la ricostruzione del ponte di Albiano".

"Tra l’altro, nel porto di Marina di Carrara vi è una consolidata competenza per quanto riguarda la logistica e le subforniture e in passato Fincantieri ha fatto riferimento a Nuovi Cantieri Apuani per i cassoni necessari al sollevamento della nave Costa Concordia”.



Secondo il candidato presidente “il crollo del ponte di Albiano Magra, avvenuto nel pieno della pandemia da Covid-19, rischia di penalizzare ulteriormente il distretto manifatturiero lunigianese e lo sviluppo turistico di questo bellissimo territorio. La ricostruzione dell’infrastruttura può però diventare un’importante opportunità se le imprese locali saranno coinvolte e se la progettazione sarà guidata da una visione strategica, coniugando tutela dell’ambiente e sviluppo turistico sostenibile nella valle della Lunigiana. Per questo il ponte dovrà prevedere un passaggio ciclopedonale ed essere collegato alla Ciclovia Tirrenica, destinata a passare a pochi chilometri da lì, permettendo così anche lo sviluppo del turismo e del cicloturismo, cresciuto del 40 per cento in Toscana negli ultimi anni”.

L’atto di indirizzo presentato da Toscana a Sinistra, in collaborazione con Massa Città in Comune, chiede espressamente di prevedere, nella fase di progettazione del nuovo ponte, una sezione dedicata alla pista ciclabile e al collegamento con la futura ciclovia Tirrenica.

Massa Città in Comune sottolinea come “per uscire da questa crisi si debba ripartire dalla cura e dalla manutenzione dei territori, delle strade e degli edifici pubblici. Abbiamo l’occasione di non tornare alla vecchia normalità, che ha mostrato tutti i suoi limiti, ma di progettarne una nuova, abbracciando un’idea sostenibile del nostro futuro e abbandonando il paradigma del profitto ad ogni costo. Dalla ricostruzione di un ponte, dalla messa in sicurezza di un versante instabile, dalla manutenzione di scuole ed edifici pubblici possiamo ripartire puntando alla redistribuzione della ricchezza, dando lavoro ai territori e tenendo conto dell’equilibrio ambientale, ma soprattutto mettendo al centro le persone e non il profitto. Ad Albiano potremmo provare a gettare le basi per questa ‘nuova normalità’ che guardi alla vita delle nuove generazioni e non al portafoglio di pochi”.