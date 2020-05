Una cittadina: «In via Rinchiosa giovani troppo vicini e senza mascherina»

Lettere a Voce Apuana - Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviataci da Manuela Gavarini, cittadina che domenica scorsa si trovava a Marina di Carrara.



Sulla spiaggia la gente che ho visto era abbastanza diligente e, a parte rare eccezioni, tutti avevano la mascherina. Piuttosto in via Rinchiosa, zona area pedonale, la situazione era vergognosa: adolescenti troppo vicini e alcuni senza mascherina. Anche dei giovani più grandi senza mascherina. Suggerirei ai vigili e altre autorità di multare queste persone. Dei minorenni ne dovranno rispondere i genitori. Solo così diventeranno più responsabili, solo così si allontaneranno i rischi. In conclusione vorrei sollecitare la pulizia dell'arenile della spiaggia libera Fossa Maestra. È in uno stato pietoso, e anche dal punto di vista del decoro non è un bel biglietto da visita. Siamo quasi in estate e bisognerebbe intervenire.