Un lettore: «Atteggiamenti strafottenti al Cup di Villette, l´Asl intervenga »

Lettere a Voce Apuana - Riceviamo e pubblichiamo la lettera del signor Roberto De Angeli.



Mi vedo costretto a scrivervi in quanto per l'ennesima volta ho subito un comportamento poco civile da parte di un dipendente del Cup. Questa mattina (ieri, ndr) mi sono recato presso il distretto sanitario di Villette (Massa, Massa-Carrara) per pagare una prestazione medica. L'addetto allo sportello con aria strafottente, come al suo solito, mi risponde che lo sportello è chiuso in quanto l'orario al pubblico chiude alle ore 11.45. Alla mia richiesta di avere qualcosa che dimostrasse questo cambio orario, mi riferiva che l'orario era in bacheca, cosa non vera, visto che anche lui come me non lo ha trovato. Questi atteggiamenti di strafottenza sono continui e anche alcune persone che lavorano all'interno della struttura ne sono a conoscenza, viste le continue lamentele di altri utenti, vista la delicatezza del luogo in cui questa persona opera sarebbe certo necessario un approccio diverso visto che le persone che frequentano questa struttura vivono situazioni di salute non semplici, e trovarsi di fronte persone così accentua ancora di più il loro malessere. Con la speranza che tale persona venga richiamata a un comportamento più civile.