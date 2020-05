Un cittadino: `Senza internet non si può chiedere il pacchetto scuola`

Lettere a Voce Apuana - Riceviamo e pubblichiamo una letta di un nostro lettore, Luca Galletti, che ha voluto porre l'attenzione su una problematica riguardante l'istruzione e che riportiamo qui di seguito:



"Senza internet non si può chiedere il pacchetto scuola. Da circa due settimane è uscito il bando per il pacchetto scuola aiuti famiglie in difficoltà sui libri e a differenza degli anni passati l'unica modalità per la consegna e' quella via internet con la Pec o altra modalità web dimenticando che molte persone ne sono sprovviste e anche incapaci ad utilizzarlo. Cosa è successo quindi? Molte persone hanno aspettato il 18 maggio data di riapertura degli uffici per consegnare la domanda al protocollo del comune come sempre fatto perché sprovvisti di Pec e di altri mezzi.



Il comune ora sta chiamando i cittadini per andare a riprendere le domande e spedire tramite Pec, mettendo in difficoltà tutti questi cittadini. Invece di semplificare complicare perché? L'ufficio protocollo è aperto perché non può essere utilizzato?".