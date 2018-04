Lettere a Voce, un residente di Nazzano: `Anni di problemi`

"Quando nessuno interviene per portare alla normalità la cosa accade poi che in un momento di nervosismo uno reagisce ed a quel punto, dopo aver subito per anni, passa dalla parte del torto e viene denunciato".

Lettere a Voce Apuana - Spesso accade come nel calcio che alla fine chi fa la reazione la paga in misura maggiore di chi per tutta la partita fa falli.

A Nazzano è scoppiato un diverbio l’altro giorno e chi ha reagito male si trova denunciato mentre nessuno tiene in considerazione, articolo compreso, del fatto che gli abitanti di questa zona ormai da anni vivono quotidianamente sotto l’assedio di persone poco civili che nel migliore dei casi non rispettano la viabilità parcheggiando dove capita, non rispettando assolutamente la privacy altrui, il diritto al riposo e nei peggiori dei casi provvedono ad evacuare corporalmente dove capita lasciano ricordi del loro passaggio a chi il giorno dopo deve pulire.



Più volte si è scritto alla vecchia amministrazione ed alla nuova sul fatto che il locale in Via del Bravo arreca disturbo ogni fine settimana e i loro frequentatori lasciano tracce del loro passaggio ogni volta, tracce corporali quando va bene e danni alle macchine parcheggiate dei residenti quando va male, in questo caso però, non essendo individuati i danni rimangono a carico di chi li ha subiti e nessuno viene denunciato.



Quando nessuno interviene per portare alla normalità la cosa accade poi che in un momento di nervosismo uno reagisce ed a quel punto, dopo aver subito per anni, passa dalla parte del torto e viene denunciato.



E’ facile fare i tranquilli ed i corretti quando le cose non si subiscono, capita anche alle persone migliori di perdere la calma quando le brutte situazioni si ripetono a lungo e frequentemente.



Nessuno vuol impedire ad un circolo di svolgere la propria attività basta che i frequentatori di tale circolo abbiano il rispetto di parcheggiare normalmente e di fare magari qualche passo in più se non trovano posto vicino al locale, mentre non è ormai compatibile continuare la convivenza con il circolo notturno che ogni venerdi e sabato sera lorda via del Bravo, nessun attacco ai gestori del locale ma, visto che i loro clienti non sanno rispettare i diritti altrui, non possono continuare a svolgere l’attività.



Chi scrive e chi amministra a mio avviso ha il dovere di informarsi bene prima di pubblicare un articolo e prima di concedere una licenza, i cittadini hanno tanti doveri e li devono rispettare ma poi hanno anche il sacrosanto diritto di poter vivere tranquilli riposandosi la notte e non dovendo pulire gli escrementi altrui il mattino dopo.



Ruggero Bertolini



