La sinistra perde consenso: per colpa di chi?

Massa Città in Comune

Carissimi,innanzitutto mi scuso per il ritardo con cui vi rispondo e vi ringrazio per aver preso parte al dibattito. Le giornate frenetiche di lavoro non mi hanno permesso di metterci la testa come volevo sulle molte questioni che ponete. La mia risposta sarà nel metodo e nel merito.Metodo. Nella vostra missiva, sostanzialmente, si dice che le responsabilità della grave situazione in cui versa il Paese è tutta degli altri. Questa è una riflessione che cerco, in modo costruttivo, di inoltrare alle varie anime “di sinistra” o centrosinistra, ovvero: siete proprio sicuri che sia sempre tutta colpa “degli altri”? Lo dico dal mio punto di vista di cittadino abituato a prendersi le proprie responsabilità. Quello che mi accade di positivo o i fallimenti a cui vado incontro li reputo in primis mia responsabilità. E questa è la nota di metodo con cui mi approccio ai problemi. In altre parole, da sinistra vedo molte dita puntate e pochi esami di coscienza. Anche perché non si spiegherebbe il motivo per cui le varie anime che compongono questa parte politica sono così divise in tanti compagini/partiti/movimenti e i tentativi di rimettersi sotto un unico simbolo spesso finiscono male.Nel merito. Il perché in quell’editoriale parlavo di sinistra in termini generali, senza fare distinzioni, l’ho già chiarito qui a Nicola Cavazzuti di Rifondazione Comunista . Aggiungo solo un paio di punti che la vostra lettera mi dà l’occasione di esporre.Il primo è quello della conoscenza del sistema in cui viviamo. Oggi viviamo in un’economia monetaria e, a mio avviso, oggi, un buon politico dovrebbe conoscere i meccanismi che muovono un’economia monetaria moderna, ancor prima di arrivare a una critica e/o a una proposta. Questo perché se non sappiamo da dove partiamo, come facciamo a “calcolare” la strada migliore per arrivare? Esempio: conosco e sento molte persone che si proclamano “di sinistra” e che dicono che per fare qualcosa per i più deboli bisogna aumentare le tasse. Be’, questo è un tipico errore di chi non conosce i meccanismi macroeconomici e monetari di cui sopra. Ed è un errore che rientra a pieno titolo in un tipo di visione liberista di «stampo thatcheriano» (per dirla come l’economista Stephanie Kelton) il cui “virus” purtroppo ha intaccato una grandissima fetta del mondo progressista, senza che quest’ultimo, in buona parte, se ne sia reso conto.Il secondo punto riguarda i vincoli di bilancio dell’Unione Europea. Infatti, comprendendo appieno il funzionamento del sistema di cui sopra, ci si accorgerebbe che proprio quei vincoli sono il nemico numero uno dei più deboli. Nella vostra lettera non si menziona nulla di tutto questo, nonostante quegli stessi vincoli non siano basati su alcun studio scientifico o accademico. In questo senso, la storia della nascita del rapporto deficit/Pil, la regola del famoso 3%, è esemplificativa della follia in cui siamo immersi.Riguardo le questioni che ponete su reddito di cittadinanza, taglio al finanziamento pubblico di testate, sono d’accordo che si tratta di palliativi a una situazione, a mio avviso, che dovrebbe vedere il deficit pubblico aumentare e di molto. In particolare, riguardo al reddito di cittadinanza, come avrete avuto modo di leggere nella risposta a Cavazzuti, esistono strumenti molto più efficaci, supportati da studi accademici, che vanno proprio nella direzione di dare un lavoro ai più deboli. Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti o, perché no, a organizzare qualcosa su queste tematiche vitali. A presto e buon proseguimento.Cordialmente,

Matteo Bernabè

Direttore La Voce Apuana