di Franco Frediani

Lettere a Voce Apuana - L' anniversario della Liberazione di Massa ci piace commemorarlo col racconto tratto dal "Diario di un non sfollato" di Vittorio Iannello, uno dei pochissimi testimoni oculari di quell'evento. L'occasione ci è inoltre propizia per ricordare che la Liberazione di Massa è costata agli Alleati oltre 700 vittime, ma l'enorme tributo di sangue viene ingiustamente ignorato. Non un cippo, una targa. Solo oblio, vittime dimenticate.







"Verso le sette del 10 di aprile, nella selva di Mignan, sopra Volpigliano apparvero i primi "alleati". Si trattava di pattuglie formate per lo più da nippo-americani. Erano omini abbastanza minuti, tutti ricoperti da reti infrascate e dotati di armamento leggero : carabine automatiche e qualche mitragliatore. Mi avvicinai insieme ad altri e tentai di far capire che la loro presenza era molto gradita anche se in leggero ritardo. Naturalmente non capirono nulla di quello che dicevo. Erano molto seri e molti impegnati a cercare alberi sotto i quali disporsi. Davano l'impressione di sentire molto la parte di pattuglie avanzate che stavano recitando.... Ricevettero, ad un certo punto, un messaggio da una rice-trasmittente di cui erano dotati e ripresero l'avanzata, come fecero intendere, verso la Brugiana. Alle otto, di queste pattuglie ne erano già passate un discreto numero. Dopo poco giunse la notizia che lungo l'Aurelia stavano intanto arrivando i primi carri armati e le prime artiglierie con tutto un seguito di automezzi. Finalmente si poteva gironzolare all'aperto con un po' di tranquillità : le cannonate, ormai, erano dirette verso la Foce e verso la Zona Industriale. Frattanto avevano cominciato a sparare anche i primi cannoni giunti in città. Verso Ortola si sentivano raffiche di mitragliatrici : c'erano dei tedeschi asserragliati in una casa nei pressi del Frigido che contrastavano l'avanzata alle pattuglie che avevano raggiunto il fiume. Una scarica di cannonate, forse sparate da un carro armato, colpì più volte quella casa e il tentativo di resistenza dei tedeschi cessò immediatamente. Verso le dieci, per festeggiare la liberazione che per noi significava la fine di un incubo, salimmo al primo piano della villa dove vi era un pianoforte lasciato dai tedeschi, e tutti in coro ci mettemmo a cantare allegramente............ Giunse poi la notizia che Naldo Pegollo, da poco sceso a palazzo Rosso per ricevere ordini dal comandante Pietro, era stato ucciso da una granata tedesca appena entrato in piazza Aranci. I suoi uomini furono molto colpiti da questa notizia e quando, pochi minuti dopo, giunse alla villa lo stesso comandante Pietro in compagnia di un colonnello americano, e chiese loro, anche a nome degli alleati, se erano disposti a continuare per qualche giorno l'avanzata, oppure preferivano ritornare alle loro case, all'unanimità scelsero la seconda soluzione. Ricordo bene che alla proposta di continuare a combattere, oltre a rispondere NO aggiunsero, in molti, anche il famoso gesto del braccino, commentando che sarebbe stato da fessi, ora che la guerra era finita (per loro), rischiare ancora. Pietro Del Giudice ci rimase male anche perché il colonnello americano era di origine italiana e capiva perfettamente la nostra lingua".