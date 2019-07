Il professor Canali al sindaco: «Cosa vuoi dimostrare col taglio dei pini?»

Lettere a Voce Apuana - "Caro Francesco De Pasquale, a volte sapersi fermare è saggio. Cosa volete dimostrare, con il taglio dei pini a Marina? Che siete cazzuti? Che muro o non muro tre passi avanti? Che non sono possibili altre soluzioni? Stai solo accelerando la fine della tua esperienza amministrativa, e ti sei fatto fare prigioniero dai tecnici, hai aperto crepe insanabili con la popolazione che ti aveva visto con simpatia.

Capisco che fare il sindaco è un lavoro spesso inglorioso. Ma una volta che li avrai rasi al suolo, cosa hai ottenuto? La legna per la rosticciana? Annaffierai ogni mattina le palmette? Guarda che altre soluZioni erano possibili, e se spendevate di più, con una buona manutenzione, non si incazzava nessuno. Non puoi insomma fare festa per avere piantato quattro stecchi nel deserto dei tartari e segare una foresta. Quei pini ti fanno ombra? Meglio, meglio l’ombra che la luce livida di chi è incazzato con il mondo. Dillo al tuo assessore. Dei pini resterà il ricordo, di lui, della sua ottusa arroganza, l’oblio."

Daniele Canali