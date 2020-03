Coronavirus, un lettore: «L´Agenzia Entrate liquidi i crediti»

Lettere a Voce Apuana - Pubblichiamo di seguito la lettera di un nostro lettore che, come tutti noi in questi giorni, sta vivendo l'emergenza da coronavirus. Se volete raccontarci la vostra storia o renderci partecipi di una vostra riflessione potete scriverci a redazione@voceapuana.com



"Buongiorno,

il governo è alle prese con i provvedimenti per alleviare i problemi, oltre a quelli sanitari, anche quelli economici. Non dubito che vengano trovate soluzioni confacenti, mi permetto di indicarne una che mi piacerebbe La Voce Apuana potesse rilanciare, essendo a mio avviso di facilissima esecuzione.

Perché non dare disposizioni affinché Agenzia delle Entrate liquidi subito le decine di migliaia di posizioni a credito col fisco dei cittadini, almeno i privati, i cui controlli ritengo siano facilmente verificabili?

Per fare un esempio, il credito per la dichiarazione dei redditi relativa al 2017, presentata nel 2018 e che, secondo le esperienze passate, sarebbe probabilmente accreditato a dicembre 2020, è proprio impossibile metterlo in liquidazione adesso?".