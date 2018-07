«Avevo un tumore, grazie ai medici che mi hanno salvato la vita»

Pubblichiamo la lettera di una nostra lettrice di Carrara che vuole condividere il suo caso di buona sanità

In questi ultimi tempi, dove la sanità italiana è stata spesso messa sotto accusa per una sua vera, o presunta, inefficienza, io posso dire che, se sono ancora a questo mondo, lo devo proprio alla competenza, efficienza, e professionalità di alcuni suoi rappresentanti. Alcuni mesi fa, durante uno screening di routine, mi è stato diagnosticato un grosso nodulo alla tiroide. Fui inviata al Centro Endocrinologico di Carrara, magistralmente diretto dalla dottoressa Giulia Manfredini, dove la dottoressa Melissa De Servi, mi sottoponeva a un prelievo tramite ago aspirato. Il responso, era risultato incerto, per cui, dopo un colloquio con la Manfredini, per evitare inutili rischi, mi si consigliava l'intervento chirurgico, e m'inviavano al Centro di Chirurgia Generale del Noa di Massa. Qui dopo un'accurata visita con ecografia da parte del dottor Maurizio Durno, mi si comunicava la necessità di sottopormi a una resezione parziale della tiroide, con esame istologico della parte asportata. Dopo circa un mese di trepidante attesa, la risposta dell'esame istologico, evidenziava un tumore, per fortuna ancora incapsulato. Così grazie a questi specialisti, non solo mi sono probabilmente salvata la vita, ma posso viverla normalmente. Mi sembra perciò giusto ringraziare pubblicamente questi professionisti, che svolgono il loro lavoro, in situazioni spesso non facili, ma che mettono sempre al centro delle loro attenzioni, il benessere del paziente.



Silvia De Fazio