Un fine anno con bagno in mare per due temerari

La foto è stata scattata all'imbrunire da un nostro lettore sulla spiaggia di Marina di Carrara

La foto del giorno - Sicuramente un fine anno inusuale e decisamente "rinfrescante" quello di due giovani temerari che ieri, 31 dicembre 2018, poco dopo il tramonto sulla spiaggia di Marina di Carrara, si sono messi in costume da bagno e si sono tuffati in mare. L'immagine ci è stata inviata da un nostro lettore che si trovava proprio in quel momento sulla spiaggia e ha assistito alla scena. Non è dato sapere la provenienza dei due e il perché hanno deciso di tuffarsi all'imbrunire in un momento in cui le temperature erano proibitive, quel che è certo è che potrebbero essere dei degni rappresentanti del cosiddetto "cimento", che comprende gli estimatori del bagno in mare d'inverno. Chissà...