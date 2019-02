Anziani e bimbi maltrattati, cosa succede nelle loro menti?

- In questi giorni abbiamo assistito a diverse notizie di cronaca riguardanti casi di maltrattamento a danno sia di bambini della scuola dell’infanzia (quella di San Luca a Bonascola, Carrara) che anziani ospitati in una casa di riposo (quella che si trova al Mirteto, Massa).Riguardo al maltrattamento infantile – se pur bisogna considerare alcuni fattori come l’età a cui avvengono i fatti, per quanto tempo vengono subiti e varie differenze individuali come le risorse che ognuno di noi può avere – possono esserci conseguenze sia a breve che a lungo termine per chi lo subisce.Varie ricerche mostrano una prevalenza di disturbi come ad esempio: depressione, disturbi d’ansia, disturbi alimentari, disfunzioni sessuali, disturbi dissociativi, disturbi della personalità, disturbi post traumatici e abuso di sostanze stupefacenti.Il disturbo post traumatico da stress, che venne studiato per la prima volta nei reduci della guerra del Vietnam, presenta una sintomatologia molto varia costituita da: flashback, incubi, sogni ad occhi aperti nei quali si rivivono le scene traumatiche, irritabilità, aggressività, difficoltà di concentrazione, eccetera.I bambini vittima di abusi e maltrattamenti, punizioni ingiuste e prepotenze, vivrebbero un problema di deformazione dei sentimenti di fiducia sia in sé stessi che negli altri e una difficoltà nell’espressione delle emozioni empatiche.Il ragazzo maltrattato può ritrovarsi in una condizione di confusione, di estrema vulnerabilità emotiva, che nel tempo può associarsi a varie manifestazioni come ansia, bassa autostima, difficoltà scolastiche, somatizzazioni (ovvero quando riversiamo sul corpo il nostro distress, ad esempio con mal di testa, problemi gastrici e intestinali che non siano riconducibili ad una reale causa organica).Ad essere compromesse sono anche la socialità del bambino, l’interazione con i pari e con gli adulti; il maltrattato rischia quindi di andare incontro a comportamenti antisociali, sviluppo distorto dell’immagine di sé, difficoltà emotive, eccetera.Anche a livello biologico diversi studi confermano che possono verificarsi degli squilibri ormonali, così come uno sviluppo cerebrale anomalo in quei bambini che sin da piccoli subiscono situazioni di abuso e maltrattamento.Per quanto riguarda gli anziani, l’abuso da loro subìto è molto difficile da rilevare perché spesso le loro lamentele possono essere viste come segno di confusione, demenza, paranoia, questo quando riescono a denunciare la situazione, mentre il più delle volte le vittime possono nascondere l’abuso per la vergogna, la paura di rappresaglie o il desiderio di proteggere l'autore (che in alcuni casi può essere un familiare). Esistono comunque dei segnali clinici che possono essere indicativi di abuso sia fisici, più o meno visibili, che comportamentali come ritiro sociale, e psicologici come ansia e sintomi depressivi.Purtroppo negli ultimi tempi sentiamo spesso notizie di questo tipo, quello che mi sento di consigliare è, ove possibile, di inserire dei momenti di supervisione per gli operatori, prevedere delle ore di presenza di uno psicologo a scuola sotto forma di sportello di ascolto aperto a ragazzi, insegnanti e genitori, diffondere la conoscenza della sindrome del Burn-Out, tipica delle professioni di aiuto, ma diffusa anche tra chi si trova schiacciato da mille impegni familiari e lavorativi.Tale sindrome ha come campanelli d’allarme, ad esempio, ridotta produttività, sensazione di perdita di significato per la propria attività, nausea, difficoltà a dormire e a superare malattie banali come un raffreddore. La persona ha la sensazione di non riuscire a dare il meglio, e può sentirsi ostacolata o sottovalutata da colleghi e capi, può reagire con aggressività anche con chi di solito va d’accordo.

* Psicologa-psicoterapeuta