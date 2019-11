Lutto in casa Lucchese: muore la figlia di Cruciani

Fuori Provincia - Una tragedia ha investito il mondo del calcio toscano: la piccola Victoria Cruciani, figlia del centrocampista della Lucchese Michel Cruciani, è morta a soli 5 anni.



Una vita complicata da subito per la piccola Victoria che, nata prematura, era andata incontro a importanti problemi di salute, in particolare agli occhi.

Il mondo dello sport si era stretto attorno alla famiglia Cruciani: a Roma venne organizzato un evento di wrestling per girare il ricavato interamente alla piccola. Persino Francesco Totti, su Facebook, aveva invitato più persone possibili all'evento, in modo da aiutare la famiglia ad affrontare la complicata e triste situazione.



Dopo la triste notizia di oggi, la dirigenza della Lucchese ha emesso un comunicato: "Siamo affranti e siamo più che mai vicini a Michel e alla sua famiglia così duramente colpita. Siamo tutti in lacrime. Faremo sentire in ogni maniera possibile la nostra vicinanza e il nostro affetto verso il nostro giocatore e i suoi cari, che idealmente abbracciamo in questo terribile momento".



Cruciani, ex capitano della Massese nella passata stagione in Serie D, è subito volato in Bulgaria, dove viveva la figlia e dove probabilmente questo mercoledì verranno svolti i funerali.

Domenica per la sfida contro la Fezzanese, la Lucchese scenderà con la fascia nera al braccio, in segno di lutto, e prima della gara verrà osservato un minuto di silenzio.



A Michel e alla sua famiglia le più sentite condoglianze da parte di tutta la nostra redazione.