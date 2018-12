The Twister al Jux Tap: Sunday Night nel segno gioco di equilibrio più famoso del mondo

Fuori Provincia - Il Sunday Night, l’aperishow dei record è così: musica, la più bella, divertimento ed animazione, gli amici di Radio Nostalgia ed e20 a creare le condizioni perfette e l’aperitivo più generoso della domenica ma è soprattutto gioco ed allegria. Appuntamento inedito al Jux Tap di Sarzana (Sp) domenica 16 dicembre con The Twister: il gioco più famoso del mondo. Dedicato a chi ci ha giocato, passando lunghe domeniche a sfidare amici e parenti ma anche invece non lo conosce, The Twister show arriva al Disco Club di Andrea Tartarini e Cristiano Arpe per un evento insolito, originale e coinvolgente (info e prenotazioni 329.1114728 e 393.9093597). Nel frattempo sono già aperte le prenotazioni per il Gran Galà di Capodanno con il tradizionale Gran Gala con la musica e l’intrattenimento di Radio Nostalgia (sala 1) e per gli appassionati di latino americano con Ricky Dj (sala 2). Al Jux Tap l’anno inizia nel modo giusto.

Jux Tap – Disco Club

Via Variante Aurelia, 159

Sarzana (Sp)

Info e prenotazioni 329.1114728 e 393.9093597