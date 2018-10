Belle arti, il premio per ricordare Ugo Guidi

A Villa Bertelli i giovani artisti russi della Darya Filiptsova

Fuori Provincia - Sabato 13 ottobre alle 18 presso Villa Bertelli a Marina di Pietrasanta la giovane accademica Darya Filiptsova riceverà il premio Ugo Guidi, il riconoscimento rivolto ai giovani allievi delle accademie di belle arti italiane o straniere selezionate dal Comitato Scientifico del Mug. Durante la cerimonia anche l'inaugurazione della mostra espositiva di tutte le opere in concorso che si protrarrà sino al 3 novembre 2018, grazie al contributo del Comune di Forte dei Marmi, del Parco Regionale delle Alpi Apuane e della Fondazione Vittorio Veneto, con l'esposizione di alcuni bozzetti dei giovani accademici partecipanti e una selezione delle opere del "periodo totemico" del Maestro Guidi.





Ogni artista studente ospite, selezionato dalla accademia d'Arte Maxy College di Mosca, concorre con una singola opera inedita di tecnica pittorica. Il giorno 6 settembre si è riunita la Giuria composta da Federica Forti - curatrice e storica dell'Arte Assessore alla Cultura di Carrara, Vittorio Guidi - Museo Ugo Guidi, Anna Vittoria Laghi - curatrice e storica dell'arte già Presidente Accademia Belle Arti di Carrara, Vincenzo Nobile - gallerista d'arte, Matteo Ciardini - artista, presso il MUG-Museo Ugo Guidi.



La giovane accademica Darya Filiptsova è risultata vincitrice del "IX Premio Ugo Guidi 2018" consistente in una riproduzione di un'opera in bronzo "Figura Totem" del Maestro Ugo Guidi realizzata dalla Fonderia Mariani di Pietrasanta.



Successivamente dal 7 dicembre (inaugurazione ore 17) fino al 6 gennaio 2019 queste opere sono presentate presso i locali delle Scuderie del Complesso di Villa Medicea di Seravezza per la rassegna "Connessioni" dove verrà anche offerto il catalogo edito da Museo Ugo Guidi dove saranno inserite tutte le opere e gli autori del Premio Ugo Guidi 2018. La partecipazione dei giovani artisti, l'esposizione, l'ingresso alle mostre e le pubblicazioni saranno interamente gratuite.





Organizzazione:

L'Associazione Amici del Museo Ugo Guidi – Onlus promuove e sviluppa la conoscenza dell'opera dello scultore Ugo Guidi (1912-1977) e organizza iniziative di natura culturale per contribuire alla diffusione delle arti. Il Maestro Guidi ha trascorso la propria esistenza a Forte dei Marmi dove risiedeva e lavorava accogliendo colleghi artisti, critici e galleristi in un salotto culturale di rilievo nazionale. L'Ente dal 2007 è sede di mostre di arte contemporanea, gemellaggi con Fondazioni, partnership e collaborazioni con Istituti Accademici: eventi che consentono ai lavori esposti, in simbiosi a quelli di Guidi, di dialogare tra passato e presente. Nel Museo si è appena chiusa la 143a mostra, patrocina inoltre mostre nazionali ed internazionali.