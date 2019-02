Turista ´agganciata´ dal treno alle Cinque Terre: gravissima

Il passaggio del Frecciabianca le ha quasi staccato una gamba. Il tempestivo intervento dei soccorritori ha evitato il peggio

Fuori Provincia - Gravissimo incidente nel pomeriggio alle Cinque Terre alla stazione ferroviaria di Manarola (Sp). Una 34enne, turista filippina, è stata colpita da un Frecciabianca in transito. L'episodio risale alle 16.30 quando la donna si trovava sul binario della stazione ferroviaria.

Per dinamiche da accertare pare che fosse troppo a ridosso della linea gialla sulla banchina e transitando a gran velocità il treno l'ha colpita. Gravi le ferite riportata alle gambe e al volto. L'impatto con il treno le ha praticamente amputato uno degli arti inferiori.

Il Soccorso alpino, presente con una squadra in zona, le ha prestato le prime cure tamponando le ferite in attesa dell'arrivo dell'automedica Delta 1 con medico e infermiere, la Pubblica assistenza di Vernazza.



La 34enne era gravemente ferita, stordita per l'impatto ma cosciente. E' stata stabilizzata e intubata dal personale di Delta 1. Per lei è scattato immediatamente il ricovero al San Martino di Genova con l'ausilio dell'elicottero Drago che è stato fatto atterrare nel parcheggio sovrastante.