Rubano la `Crocifissione` di Bruegel a Castelnuovo, ma è un falso

Il colpo risale alle 13. C'erano sospetti fondati che la tela fosse nel mirino di qualche trafficante d'arte

Fuori Provincia - Si sono portati via, come si dice in gergo, una "crosta" i ladri entrati in azione nella chiesa Santa Maria Maddalena a Castelnuovo Magra (La Spezia). Ai malviventi è stata tesa una trappola. Ad essere preso di mira il prezioso dipinto "Crocifissione" di Pieter Bruegel il Giovane attivissimo pittore fiammingo tra il XVI e il XVII secolo.



Quelle atmosfere inconsuete per la rappresentazione della passione di Gesù, con quattro croci sul monte Calvario, i colori e lo scenario tipicamente fiammingo hanno suscitato l'attenzione di qualche collezionista che avrebbe escogitato un furto su commissione.



E così è stato: due uomini si sono adoperati per soddisfare il capriccio escogitando un piano quasi perfetto. Peccato che, stando alle testimonianze, l'interesse del mandante in breve tempo sia arrivato alla comunità di Castelnuovo che si è adoperata in tempi utili per evitare che l'originale del dipinto venisse rubato.



Ed è a questo punto della storia che è scattata la trappola. E' stata piazzata una copia del dipinto, ricavata da un poster delle stesse dimensioni del quadro.



Oggi pomeriggio i ladri sono entrati in azione. Mentre uno, reso riconoscibile da un gilet giallo con catarifrangente, aspettava il complice a bordo di una Pegeout bianca, l'altro armato di mazza da demolizione ha smurato la teca della cappella laterale dove era custodito il quadro. Arraffata la tela l'hanno caricata sull'auto ma non sono mancati i problemi: era troppo grande ed entrava con fatica nell'abitacolo tant'è che i fuggitivi hanno dovuto lasciare aperta una portiera che ha scontrato anche alcuni elementi di un cantiere presente sulla strada.



Attorno al colpo c'era già movimento nei giorni scorsi. La sera precedente al furto era stata notata la stessa automobile e due uomini che gravitavano attorno alla chiesa. E' emerso che all'interno della parrocchia erano presenti anche alcune telecamere che hanno immortalato ogni passaggio del colpo. Intanto proseguono anche le indagini per rintracciare i responsabili.



A margine degli eventi il sindaco Daniele Montebello ha aggiunto: "C'è stata una grande collaborazione da parte di tutta la comunità per fare in modo di poter tutelare quest'opera di valore inestimabile per quanti amano Castelnuovo".