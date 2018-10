Ortonovese si perde a Monesteroli: maxi dispiegamento di forze

La donna, da sola, è riuscita a raggiungere Sarzana

Fuori Provincia - Ore di apprensione per una 46enne di Ortonovo (Sp) che oggi pomeriggio ha perso il sentiero mentre si trovava in compagnia del marito. La coppia si trovava tra Riomaggiore e Porto Venere quando sono rimasti separati nella zona di Monesteroli. Quando il compagno non l'ha più vista ha lanciato l'allarme per i soccorritori. Sul posto sono stati attivati sia il Soccorso alpino che i Vigili del fuoco, dotati anche dei droni e l'elicottero.



La ricerca è stata condotta in sinergia tra i vari gruppi di soccorritori anche alle esercitazioni congiunte svolte negli ultimi mesi. La ricerca fortunatamente si è conclusa nel tardo pomeriggio con il ritrovamento da parte dei Carabinieri della donna a Sarzana che autonomamente stava raggiungendo la propria casa.