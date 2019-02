Beccato di notte in un cantiere a Luni, si spaccia per dipendente: arrestato

Fuori Provincia - Ieri notte i Carabinieri della Stazione di Luni e del Radiomobile di Sarzana hanno arrestato per furto aggravato un cittadino romeno 23enne residente in Toscana. Il giovane è stato sorpreso dai militari in un cantiere in cui si era introdotto nottempo. Nonostante il tentativo di dichiarare di essere un dipendente di una ditta che lavorava per conto dell’azienda; alla richiesta dei militari di aprire il bagagliaio della sua BMW per un’ispezione e di fornire i documenti, ha poi risposto di avere smarrito le chiavi della macchina , aggiungendo che anche i documenti erano all’interno. I tentativi di sottrarsi ad un controllo più approfondito, però, anziché far desistere i Carabinieri, li hanno ancora di più convinti che il giovane fosse lì per commettere un furto. Alla fine, fatto intervenire anche un carro attrezzi per recuperare il veicolo, i militari lo hanno aperto ed hanno recuperato attrezzi da scasso, un tubo di gomma e taniche contenenti centotrenta litri di gasolio, risultato asportato da una cisterna deposito della quale aveva forzato il tappo. Il 23enne è stato quindi dichiarato in arresto e la sua macchina è stata sequestrata, mentre il gasolio è stato restituito ai legittimi proprietari. L’arrestato è comparso stamattina in Tribunale alla Spezia per il giudizio direttissimo.