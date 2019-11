Attentato in Iraq, feriti tre militari del Comsubin di Porto Venere

Fuori Provincia - Tre militari del Comsubin di Porto Venere (La Spezia) sono tra i cinque feriti dell'attentato nei pressi di Kirkuk, nel nord dell'Iraq. L'attentato è confermato anche dalla nota stampa del Ministero della Difesa.

"Nella mattinata di oggi un ordigno esplosivo artigianale è detonato al passaggio di un team misto di Forze Speciali italiane in Iraq. Il team stava svolgendo attività di mentoring and training a beneficio delle Forze di Sicurezza irachene impegnate nella lotta al Daesh. I cinque militari coinvolti dall’esplosione sono stati prontamente soccorsi, evacuati con elicotteri USA facenti parte della coalizione e trasportati in un ospedale Role 3 dove stanno ricevendo le cure del caso. Tre dei cinque militari versano in condizioni gravi ma non sarebbero in pericolo di vita. Le famiglie dei militari sono state informate".

"Il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, - conlcude la nota - è stato prontamente messo al corrente dell’evento dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli, e segue con attenzione l’evolversi della situazione".



Come detto, i militari coinvolti non sarebbero in pericolo di vita e in particolare, come riporta l'Adnkronos, due dei feriti sono effettivi al nono reggimento Col Moschin dell'Esercito e tre appartengono al Gruppo operativo incursori Comsubin della Marina militare. Per uno dei militari coinvolti sarebbe stata necessaria l'amputazione di una parte della gamba.

""Seguiamo con sgomento e preoccupazione le notizie che giungono dall’Iraq - ha cokmentato il prwsidente della Regione Liguria Giovanni Toti -. Il pensiero in questi momenti drammatici va ai feriti, alle loro famiglie e a tutti i nostri militari. Forza ragazzi, siamo con voi", così il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti riguardo ai cinque soldati italiani impegnati nella lotta al terrorismo feriti in un attentato a Kirkuk".



Giovane ufficiale del Goi tra i feriti più gravi nell'attentato in Iraq

E' un giovane ufficiale del Goi uno dei tre militari feriti gravemente nello scoppio di un ordigno a Kirkuk in Iraq. Le persone rimaste ferite in totale sono cinque e l'ordigno esplosivo artigianale è detonato al passaggio di un team misto di Forze Speciali italiane. L'aggiornamento sulle condizioni di salute dei militari coinvolti è stato fatto da Nicola Lanza De Cristoforis, comandante interforze, intervistato da Rai News 24.

"Sono tutti e cinque in osservazione al Role 3 - ha spiegato -, l'ospedale militare di Baghdad dove sono stati trasportati con gli elicotteri della coalizione che erano predisposti per ogni evenienza. Siamo stati molto preoccupati dalle condizioni di tre militari feriti. Un sottoufficiale dell'Esercito ha perso l'uso della gamba, la situazione è stabile ma purtroppo ha subito un'amputazione. Abbiamo anche un altro sottoufficiale dell'Esercito che ha riportato delle lesioni interne. Ora siamo abbastanza fiduciosi che non solo non sia in pericolo di vita ma che possa poi riprendere interamente la sua funzionalità. Anche un giovane ufficiale del Goi (del Gruppo operativo incursori del Comsubin, ndr) ha riportato un danno a un piede anche lui è sotto controllo con gli altri che stanno un po' meglio ma avranno bisogno di molti giorni per un completo recupero".

Per quanto riguarda la ricostruzione esatta dell'episodio proseguono gli accertamenti. I militari italiani sono presenti in quelle terre per fornire assistenza e addestramento alle forze irachene che stanno operando contro realtà di Daesh che potrebbero tornare in quel territorio. I militari italiani hanno accompagnato i Peshmerga nelle attività ed: "Era sta stata predisposta un'operazione molto efficace - ha proseguito il comandante Lanza De Cristoforis a Rainews - perché sono stati rinvenuti materiali ED. Purtroppo terminata l'operazione durante il rientro c'è stato un intervento che ha interessato i nostri militari".



(foto: repertorio)