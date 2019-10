Allerta arancione in Liguria: scuole chiuse a Luni, Castelnuovo, Sarzana e Santo Stefano

Fuori Provincia - Scuole di ogni ordine e grado chiuse in provincia della Spezia in virtù dell'allerta meteo arancione che entrerà in vigore a mezzanotte concludendosi alle 18.00 di domani, giovedì 24 ottobre.

In una precedente nota la Provincia della Spezia ha precisato che per effetto delle ordinanze sindacali emanate dai Sindaci dei Comuni del territorio, tutte le scuole secondarie di secondo grado sono chiuse.

Ecco l'elenco completo e aggiornato delle scuole chiuse nei singoli Comuni della provincia: La Spezia, Sarzana, Ameglia, Arcola, Beverino, Bolano, Borghetto Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carro, Castelnuovo Magra, Deiva Marina, Framura, Follo, Luni, Levanto, Lerici, Riomaggiore e Monterosso, Pignone, Porto Venere (uscita anticipata in località Fezzano mentre le scuole sono chiuse a Le Grazie), Riccò del Golfo, Rocchetta Vara, Santo Stefano Magra, Sesta Godano, Vezzano Ligure, Vernazza, Zignago hanno disposto la sospensione delle attività didattiche e la chiusura di tutte le scuole nella giornata di domani.



Ricordiamo, invece, che in provincia di Massa-Carrara l'allerta sarà gialla dalle 10 a mezzanotte di giovedì.