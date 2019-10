Allerta arancione in Liguria: a Luni, Castelnuovo e Sarzana scuole chiuse

Fuori Provincia - L'allerta meteo emanata da Arpal per la vicina regione Liguria sarà gialla da Ventimiglia a Luni fino alle 22 di oggi, subito dopo scatterà quella arancione su tutto il territorio, escluso il ponente. Un'allerta che perdurerà fino alle 15 di domani, per poi derubricarsi di nuovo in gialla sino alla cessazione del dispositivo, prevista per le 18. La situazione ha indotto quindi quasi tutti i comuni della provincia spezzina a chiudere le scuole come a Luni, Castelnuovo e Sarzana. Di seguito la lista di tutti i comuni.



Comune di Ameglia - scuole chiuse

Comune di Arcola - scuole chiuse

Comune di Beverino - scuole chiuse

Comune di Bolano - scuole chiuse

Comune di Bonassola - da decidere

Comune di Borghetto Vara - scuole chiuse

Comune di Brugnato - scuole chiuse

Comune di Calice al Cornoviglio - scuole chiuse

Comune di Carrodano (non ha scuole)

Comune di Carro - scuole chiuse

Comune di Castelnuovo Magra - scuole chiuse

Comune di Deiva Marina - scuole chiuse

Comune di Follo - scuole chiuse

Comune di Framura - scuole chiuse

Comune della Spezia - scuole APERTE

Comune di Lerici - scuole chiuse

Comune di Levanto - scuole chiuse

Comune di Maissana (non ha scuole)

Comune di Monterosso - scuole chiuse

Comune di Luni - scuole chiuse

Comune di Pignone - scuole chiuse

Comune di Porto Venere - scuole chiuse

Comune di Riccò del Golfo - scuole chiuse

Comune di Riomaggiore - scuole chiuse

Comune di Rocchetta Vara - scuole chiuse

Comune di Santo Stefano Magra - scuole chiuse

Comune di Sarzana - scuole chiuse

Comune di Sesta Godano - scuole chiuse

Comune di Varese Ligure - scuole chiuse

Comune di Vernazza - scuole chiuse

Comune di Vezzano Ligure - scuole chiuse

Comune di Zignago - scuole chiuse



Scuole superiori

La Provincia della Spezia informa che, sulla base delle ordinanze sindacali emesse in queste ore dai Sindaci del territorio, la sede di Varese Ligure dell'Istituto Fossati da Passano, la sede di Levanto del Liceo Pacinotti e l'Istituto Parentucelli Arzelà di Sarzana domani martedì 15 ottobre 2019 SONO CHIUSE.

Gli altri Istituti superiori con sede nel territorio del Comune della Spezia resteranno ordinariamente APERTI.