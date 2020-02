Coronavirus, l'Università di Pisa esenta da ogni obbligo didattico gli studenti a rischio

Fuori Provincia - A seguito dell’evoluzione epidemiologica della malattia Covid-19 causata dal Coronavirus Sars-Cov_2 sul territorio nazionale e in base alle ordinanze del Ministero della Salute e della Regione Toscana del 21 febbraio 2020, l'Università di Pisa ha pubblicato poche ore fa un'informativa indirizzata tutti gli studenti e studentesse dell'Ateneo che riportiamo: “L’Ateneo, al fine di favorire l’assunzione di comportamenti responsabili, ritiene di esentare dall’eventuale obbligo di frequenza delle lezioni gli studenti che, in base alle suddette ordinanze e indicazioni, siano tenuti ad adottare le misure in esse previste. L’Ateneo metterà in atto ogni modalità necessaria per il recupero di sessioni di esami di profitto e di laurea e per garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi dei corsi di insegnamento".



Inoltre, da questa mattina gli studenti e le studentesse che vorranno o dovranno accedere alle biblioteche dell'Ateneo pisano, vengono invitati a disinfettarsi le mani con il gel apposito.