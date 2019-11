Fuori Provincia - Al momento è soprattutto l'Alta Val di Vara a scontare il peso dell'ondata di maltempo protagonista di questa allerta meteo per temporali. Il Fiume Vara in località Nasceto (Sesta Godano) a La Spezia verso le 11.00, complice l'intensificarsi delle precipitazioni piovose, ha superato anche il secondo livello di guardia. "Prestare massima attenzione.



Non sostare in vicinanza di ponti o sponde del fiume", avvertono dal Comune di Sesta Godano. Secondo livello di guardia lambito a Brugnato. L'alta vallata risulta in generale colpita da allagamenti e frane. La strada statale 523 “Del Colle di Cento Croci” a Varese Ligure (località San Pietro) è provvisoriamente chiusa al transito in corrispondenza del km 64 in entrambe le direzioni a seguito dell’esondazione del fiume Vara che ha causato l’allagamento della sede stradale. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Chiusa anche la Sp566 all'altezza di Sciarpatto, sempre per l'esondazione del Vara. Evacuate quattro famiglie a Varese Ligure, in località Sciarpatto e Cadivara. Protezione civile e tre squadre dei Vigili del fuoco attualmente impegnate sull'alta valle.



Intanto l'allerta nella Zona C (Portofino-Luni) cambia colore e, per i bacini medi e grandi, diventa rossa fino a mezzanotte. Di fatto tutti i comuni spezzini saranno in allerta rossa fino alla mezzanotte (e poi arancione fino alle 8 di lunedì mattina) tranne: Bonassola, Deiva, La Spezia, Levanto, Monterosso, Porto Venere, Riomaggiore e Vernazza. Questa manciata sarà in arancione fino alle 18 per poi andare in gialla fino alle 8 di lunedì mattina. Di fatto scampano l'allerta rossa tutti i comuni di Golfo, Cinque Terre e Riviera eccezion fatta per Lerici, che accoglie il Magra nel suo entroterra.





Il dettaglio dell'allerta così come è stato comunicato dalla Protezione civile



La valutazione degli effetti al suolo ha portata Arpal a modificare cosi l’allerta meteo:



- Levante da Portofino al confine con la Toscana (zona C) bacini medi e grandi ROSSA fino a mezzanotte, poi arancione fino alle 8 di domani lunedì 4 novembre; bacini piccoli ARANCIONE fino alle 18 di oggi, domenica 3 novembre, poi gialla fino alle 08 di domani, lunedi 4 novembre.

- Entroterra di centro-levante, da Valle Scrivia a Val d’Aveto (zona E) bacini piccoli ARANCIONE fino alle 18; bacini medi e grandi ARANCIONE fino alle 3 di domani, lunedì 4 novembre; poi GIALLA su tutti i bacini fino alle 08 di domani lunedì 4 novembre.

- Centro (zona B )GIALLA fino alle ore 18 di oggi, domenica 3 novembre.

- Ponente (zone A e D) GIALLA fino alle ore 15, domenica 3 novembre.



Domani, lunedì 4 novembre 2019: Nuovo peggioramento dal pomeriggio con piogge diffuse a Levante, localmente anche a carattere di rovescio. Venti in rinforzo da Sud, Sud-Ovest fino a burrasca su A (raffiche 80-90 km/h), forti su B, C, D, E (raffiche 70-80 km/h). Già dalla notte mare in aumento fino a molto agitato sul Centro Levante, agitato o localmente molto agitato a Ponente. Mareggiata di Libeccio su A, mareggiata intensa di Libeccio su B, C (periodo 10 sec.).





MASSA CARRARA E LE ALTRE PROVINCE TOSCANE



Per il resto del territorio toscano, si sono verificati smottamenti nella provincia di Massa con la caduta di alcune piante sulla viabilità comunale a Pontremoli e Zeri. Osservato speciale anche il Magra, che sta reagendo velocemente alle piogge, sintomo che il terreno è saturo d’acqua. (fotogallery).



Sulla strada provinciale 66, la strada dei due santi che porta da villaggio degli Aracci verso il passo dei due santi, la strada è chiusa in entrambe le carreggiate.Dopo i forti rovesci sul Tigullio, il fronte perturbativo si è spostato rapidamente verso lo spezzino, dove ha scaricato tantissima pioggia, portando ad esondare, per il momento il Vara, in zona di Sesta Godano e a Borghetto Vara.





Ha emesso invece un codice arancione per mareggiate che scatta dalla mezzanotte di stasera fino alle 13 di domani, lunedì 4, sull'Arcipelago settentrionale (Capraia e Gorgona) e sulla costa centrale per i mari che saranno da molto mossi a molto agitati a causa del vento forte di Ponente.



Nella notte e per tutta la giornata di domani, lunedì 4, codice giallo per vento anche sull'Alto Mugello e i versanti emiliani dell'Appennino che saranno colpiti dai venti di Ponente con forti raffiche sia dai rinforzi di Sud est che arriveranno nel pomeriggio.



Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana, all'indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo.



Diversi gli interventi attivati durante la notte per disagi a causa delle piogge, specialmente nel pisano. Il comune più colpito è stato San Miniato dove sono stati segnalate criticità ancora in corso di risoluzione: si tratta di allagamenti di fabbricati, scantinati e case, a causa della mancata ricezione del reticolo fognario. Stanno intervenendo volontari per il pompaggio dell'acqua e ditte per verificare le fognature.



Sono segnalati alcuni smottamenti sulle strade comunali dove si sta già lavorando per il ripristino. In particolare, squadre dei Vigili del Fuoco e volontari stanno intervenendo nel sottopasso di San Romano allagato per 1,7 m. dove nella nottata è rimasta bloccata un'auto con a bordo una donna che è stata subito soccorsa ed è rimasta illesa. Risolte tutte le altre criticità su San Miniato. Così come sono già risolti i problemi dovuti a allagamenti della viabilità comunale negli altri comuni. Resta solo un sottopasso chiuso a Fonacette.





(foto d'archivio)