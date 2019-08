Fuori Provincia - "Cara cittadina, caro cittadino,

si avvicinano le celebrazioni per il 75° Anniversario della strage di Sant’Anna di Stazzema. Sono passati tanti anni, ma la memoria è oggi più che mai importante. Oggi più che mai abbiamo bisogno di diffondere il messaggio che lanciano questi luoghi e riflettere sull’importanza dei valori e di quei diritti che vennero negati dai nazifascisti il 12 agosto 1944".

E' il sindaco di Stazzema Maurizio Verona a scrivere. Attraverso una lettera, invita i cittadini a presenziare alle celebrazioni del 75esimo anniversario dell'eccidio che si consumò a Sant'anna, frazione del Comune di Stazzema. "Dobbiamo riflettere sul percorso fatto dall’uomo - scrive Verona - partendo dalla consapevolezza che le vittime di Sant’Anna sono i pilastri della nostra democrazia. I valori di Sant’Anna sono le fondamenta di un’Europa di popoli; la vocazione del Parco Nazionale della Pace è quella di dialogare e diffondere il messaggio di pace senza confini contro chiunque semina odio".



"E’ questo il senso più profondo della presenza il 12 agosto degli amici greci e tedeschi, con i quali stiamo costruendo un percorso comune, lavorando soprattutto con le giovani generazioni. Saremo in tanti, in tantissimi: ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alla costruzione del Tappeto del Mondo e alla realizzazione di questa giornata".





"Vi allego il programma e alcune notizie utili.

Lavoriamo insieme per il futuro. Vi aspetto.

Il Sindaco di Stazzema

Maurizio Verona"







PROGRAMMA



Lunedì 12 agosto 2019



Piazza della Chiesa Sant’Anna di Stazzema

Ore 9:00 Ritrovo autorità e delegazioni a Sant’Anna di Stazzema

Ore 9:15 Deposizione corone di fiori

Ore 9:30 Celebrazione della S. Messa sul sagrato della chiesa

Ore 10:15 Composizione del Corteo e salita al Monumento Ossario





Inaugurazione del Tappeto del mondo in collaborazione con l’Associazione I Colori per la pace

Monumento Ossario

Ore 10:45 Deposizione Corona di alloro da parte delle autorità

Ore 10: 50 Saluto del Sindaco di Stazzema Maurizio Verona; Saluto del Sindaco di Moers, Cristoph Fleischhauer; Saluto rappresentante dell’associazione Martiri di Sant’Anna; Saluto del Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi; Orazione Ufficiale del Ministro degli Affari Esteri ENZO MOAVERO MILANESI



Inaugurazione Mostra “COLORI PER LA PACE” alla presenza delle autorità presenti







Museo Storico della Resistenza

Ore 15:00 Sottoscrizione del Gemellaggio tra Stazzema e Moers



NAVETTE E PARCHEGGI

Lunedì 12 agosto 2019 sarà allestito un servizio navetta gratuito per raggiungere Sant’Anna.







Il servizio sarà attivo dalle 7:00 fino alle 13:00 (ultima corsa per scendere) SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER LUNEDI’ 12 AGOSTO 2019. La strada per arrivare a Sant’Anna sarà chiusa al traffico dalle 7:00 alle 13:00 all’altezza dell’intersezione tra via Balza Fiorita e via Don Giuseppe Vangelisti.



Saranno allestiti due parcheggi scambiatori: P1, in piazza Don Carlo Andreini lungo via Montebello; P2 in via Miramare, vicino Monteggiori (loc. La Balza fiorita). Dai parcheggi P1 e P2 partiranno le quattro navette.



Sarà cura degli operatori lungo il percorso far parcheggiare dapprima nel parcheggio scambiatore denominato P1; una volta pieno, le auto saranno parcheggiate nel parcheggio scambiatore denominato P2.



Le auto potranno salire dalla rotonda della SR 439 Sarzanese fino ai parcheggi scambiatori P1 - P2, dai quali si potranno prendere le navette