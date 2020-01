Vota il miglior gialloazzurro 2019/20: via alla sfida da domenica

Per il giocatore più votato al termine del campionato un weekend in Spa 4 stelle in Toscana

Carrara - Con il match di domenica contro l’Alessandria parte ufficialmente il girone di ritorno della Carrarese. In occasione di questa seconda parte di campionato la Voce Apuana e Calcio Massa Carrara hanno deciso di lanciare un sondaggio ai lettori dal titolo “Vota il miglior gialloazzurro 2019/20”. Sondaggio che verrà proposto, a partire proprio dalla gara contro i piemontesi, ogni settimana, al termine del turno di campionato.



I tifosi voteranno quindi, di volta in volta, il miglior giocatore della giornata e, al termine del campionato, l’azzurro che avrà ottenuto più voti verrà omaggiato. Come? Con un weekend in una Spa in Toscana 4 stelle offerto dall’agenzia di viaggi Datitour di Andrea Vatteroni, a Marina di Carrara. Chissà che questa piccola competizione non possa rappresentare uno stimolo in più per Tavano e compagni.