L'ipotesi della ricostruzione con una concessione novantennale

Carrara - Stadio nuovo per la Carrarese? L'ipotesi torna proprio nelle settimane in cui il Dei Marmi è stato dichiarato inagibile per urgenti lavori di messa in sicurezza. Proprio in questi giorni il Comune sta andando a dettagliare rinnovo della convenzione con la società di piazza Vittorio veneto. L'ipotesi era già stata avanzata all'epoca della gestione Buffon L'occasione all'epoca era la cosiddetta "legge stadi", potrebbe essere invece rappresentata dal rinnovo della concessione: lo strumento della concessione a 99 anni permette infatti alla società di fare investimenti importanti con ricadute nei prossimi decenni. Voi cosa ne pensate?