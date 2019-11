Tutto pronto per Albinoleffe-Carrarese. Zaffaroni: «Abbiamo le nostre armi»

Carrara - E' una vittoria che manca da tre giornate, esattamente da quel 2-3 di Busto Arsizio, quella che stasera alle 17 la Carrarese cercherà sul campo dell'Albinoleffe, a Gorgonzola. Negli ultimi tempi sono arrivati, per gli uomini di Baldini, quattro punti da gare esterne e soltanto uno tra le mura di casa. Un trend a cui occorre immediatamente dare una scossa per continuare a stazionare nelle zone altissime della classifica. L'Albinoleffe di mister Marco Zaffaroni (e del grande ex Sacha Cori), invece, ultimamente fa del proprio campo un vero fortino: tre vittorie su tre da un mese a questa parte al "Città di Gorgonzola", due delle quali particolarmente significative, contro Alessandria e Pontedera. Nell'ultimo turno è arrivato però un ko per i blucelesti, quello sul campo della Pergolettese. Con la Carrarese sarà dunque una partita tra due compagini con il coltello tra i denti perché, ricordiamo, quella vittoria sfumata contro l'Arezzo proprio negli ultimi minuti di match ha lasciato tanto amaro in bocca.



Dall'infermeria azzurra buone notizie: Pasciuti e Damiani sono impiegabili, resta da capire se dal primo minuto o a gara in corso. Gli unici indisponibili restano dunque Bentivegna e Caccavallo. "Dobbiamo cercare di recuperare i tanti punti persi per strada sino ad ora - ha dichiarato mister Baldini in vista del match - Le nostre prestazioni sono in crescendo, riusciamo ad esprimerci secondo le nostre potenzialità nelle varie fasi di gioco anche se continuiamo a commettere, qua e là, errori che pesano e che condizionano il risultato. In alcune occasioni credo che l'avversario da temere maggiormente sia proprio la Carrarese, quando viene sopraffatta da alcune ingenuità che paghiamo caro. I nostri avversari stanno costruendo il loro campionato attraverso un rendimento casalingo di tutto rispetto (...). Questa settimana "lunga" per via della partita fissata lunedì ci ha consentito anche di riposare un po' di più ed ho ritrovato i ragazzi motivati a cercare la vittoria (...).



Nel frattempo, dalla Lombardia il commento pre partita del tecnico Zaffaroni: Stiamo facendo un percorso di crescita e lavorando su alcune nostre lacune. L'obiettivo è quello di riuscire a dare continuità alle prestazioni. Il miglioramento passa da noi da quanta applicazione e intensità ci mettiamo. La Carrarese? E' una delle squadre che si elevano dalla media di questo torneo, ha giocatori importanti e allenatore molto bravo e di grande esperienza che li allena già da tre anni. La partita andrà affrontata con grande attenzione e determinazione. Abbiamo le armi per contrastarli, combattendo su tutti i palloni per 90 minuti senza mai mollare. Questo l'obiettivo che ci dobbiamo prefiggere".



Queste le probabili formazioni delle due squadre:



ALBINOLEFFE (3-5-2): Abagnale; Canestrelli, Gavazzi, Mondonico; Gusu, Quaini, Nichetti, Giorgione, Ruffini; Cori, Galeandro.



CARRARESE (4-2-3-1): Forte; Ciancio, Murolo, Conson, Mignanelli; Foresta, Damiani; Calderini, Cardoselli, Valente; Infantino.



A dirigere la gara sarà il sig. Saimir Kumara di Verona, coadiuvato dagli assistenti, sig. Milos Tomasello Andulajevic di Messina e sig. Trischitta Giuseppe di Messina.