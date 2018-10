Stadio, torna l´ipotesi di ricostruirne uno nuovo

L'ipotesi era già stata avanzata all'epoca della gestione Buffon per la "legge stadi"

Carrara - Uno stadio nuovo per la Carrarese? L'ipotesi torna avanti proprio nelle settimane in cui il Dei Marmi è stato dichiarato inagibile per urgenti lavori di messa in sicurezza. E si sta rafforzando proprio perché il Comune sta andando a dettagliare proprio in questi giorni il rinnovo della convenzione con la società di piazza Vittorio Veneto. L'ipotesi di uno stadio nuovo da costruire proprio sulle basi del Dei Marmi era già stata avanzata all'epoca della gestione Buffon. All'epoca si parlò - con tanto di progetto preliminare - di un importante intervento di ristrutturazione per l'ampliamento dello stadio, l'avvicinamento delle tribune al campo di gioco e la realizzazione di nuovi spazi commerciali. L'occasione all'epoca era la cosiddetta "legge stadi" che permetteva di avere agevolazioni per stadi di proprietà. Parliamo del decreto legge del 24 aprile 2017 finalizzato a riformare la disciplina della costruzione degli impianti sportivi. Che stabilisce tra le altre cose che studio di fattibilità possa comprendere la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell'impianto sportivo (musei dedicati alla squadra, palestre, ristoranti...). Allora la società accarezzava l'idea della costruzione di uno "stadio del futuro" che fosse aperto sette giorni su sette e consentisse di riqualificare l'intero quartiere. Oggi l'occasione potrebbe essere invece rappresentata dal rinnovo della concessione. E' proprio quella la leva da utilizzare in questi casi per immaginare un intervento così importante sotto il profilo economico. Lo strumento della concessione a 99 anni permette alla società di fare investimenti importanti con ricadute nei prossimi decenni.



Come potrebbe essere uno stadio completamente rinnovato? L'aspetto sportivo sarebbe centrale, con l'avvicinamento delle tribune al campo, curve più vicine e gradinata completamente nuova. Una capienza di 10mila posti, adatta per la serie B. Mentre nelle strutture adiacenti allo stadio troverebbe posto la nuova sede della società e spazi commerciali: si potrebbe organizzare almeno una palestra e un'area commerciale per la grande distribuzione.