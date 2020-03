Si ferma anche la My Rhythm

Carrara - Come tutto il mondo dello sport, a sospendere le proprie attività è anche la My Rhythm Asd, associazione sportiva di ginnastica ritmica di Marina di Carrara. Oltre alle attività ordinarie delle ginnaste, sono annullate le attività formative per i tecnici, i masterclass e la prima prova interregionale ACSI Toscana-Liguria. Grande dispiacere nel dover annullare la quinta edizione della manifestazione, che in pochi anni era arrivata a coinvolgere circa duecento atlete oltre che dalle nostra provincia, provenienti anche da La Spezia, Genova, Livorno e Lucca, creando un momento di confronto tra atlete di ogni livello ed età. La speranza è quella di un possibile recupero nel clima festoso che contraddistingue il circuito agonistico ACSI.



Bellissima l'iniziativa di Martina Opuratori, head coach della My Rhythm Asd, che si è subito adoperata per far sì che tutte le allieve della scuola giallo-nera (che conta tra le sue fila una quindicina di agoniste Silver e Gold ed un buon numero di allieve del settore amatoriale) potessero proseguire la pratica sportiva anche nel contesto domestico: quotidianamente infatti, con la collaborazione delle istruttrici e di alcune ginnaste, vengono realizzati dei video tutorial e pubblicati sui canali social dell'Associazione.



L' iniziativa "Non fermiAmo la Ritmica" ha catturato l interesse di diverse società sul territorio nazionale, grazie anche alla condivisione sul gruppo Facebook Ginnastica.Eu, che connette circa 6000 persone nel mondo della ritmica sportiva.



L'attività giallo-nera quindi continua la sua attività seppur a distanza, cercando di incentivare, motivare, mantenere vivo l'interesse, contando sulla collaborazione di chi ha compreso lo spirito dell' iniziativa, contribuendo a sottolineare ogni giorno l'importanza dello sport, ad ogni livello ed età, anche quando sembra venire meno una delle sue caratteristiche fondamentali: il potere aggregante.



Lontani ma vicini, distanti ma uniti.



