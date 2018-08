Serie C, un altro test amichevole per la Carrarese

Questo pomeriggio in un derby inedito con la San Marco Avenza. Aperta la prevendita per Carrarese vs San Donato Tavernelle in programma Sabato 25

Carrara - Un altro test amichevole per la Carrarese. Questo pomeriggio (fischio d'inizio alle ore 18) sul terreno dello stadio dei Marmi gli azzurri di Baldini affronteranno la San Marco Avenza di Stefano Turi, formazione che si sta preparando al campionato di Eccellenza Toscana.



Intanto cominciano finalmente a definirsi le sorti del campionato di Serie C. Dopo proroghe e minacce di scioperi, il direttivo della Lega Pro riunitosi in assemblea ieri a Roma ha deciso le date: l’8 settembre ci sarà il sorteggio dei calendari, mentre il 16 comincerà ufficialmente il campionato.



In riferimento alla gara amichevole Carrarese vs San Donato Tavernelle in programma Sabato 25 Agosto 2018 con inizio alle ore 18:00 c/o Stadio Dei Marmi – 4 Olimpionici Azzurri di Carrara, Carrarese Calcio 1908 S.r.l. comunica di aver provveduto all’attivazione della prevendita dei biglietti nei consueti punti vendita cittadini:



Edicola Fratelli Mosti Marina di Carrara

GoldBetMarina di Carrara

Tabaccheria Grillo Avenza

Tabaccheria Volpi Fossola

Tabaccheria Moskyland Pontecimato



Prezzo biglietto posto unico SETTORE TRIBUNA E RETTILINEO Euro 10,00 + d.p.



Le biglietterie dello stadio apriranno alle ore 16:30







