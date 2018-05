Serie C, G.S.: stangata per i marmiferi

4 giornate a mister Baldini, inibizione per Berti ed ammenda alla società. Svelato il mistero del 2-0?

Carrara - Mano pesante del Giudice Sportivo nei confronti della Carrarese ed i suoi tesserati. Nel comunicato della Lega Pro infatti si legge che il Dg Gianluca Berti, allontanato nel corso della gara di ieri sera, è stato inibito fino al 15/6 e dovrà pagare una sanzione di 500 € mentre a mister Silvio Baldini, espulso all'86' st, non è stata inflitta nessuna ammenda ma dovrà rimanere lontano dalla panchina per quattro turni. Il tecnico che ha già espresso la volontà di rimanere a Carrara, nonostante abbia già avuto avance da società di B ed A, salterà dunque le prime quattro giornate del Campionato di Serie C 2018/19. Baldini ha inoltre avuto la conferma mezzo stampa del Presidente Fabio Oppicelli che ha dichiarato che la Carrarese , nella prossima stagione, ripartirà proprio dal tecnico massese. Nel comunicato odierno, leggiamo inoltre che la società di Piazza Vittorio Veneto dovrà pagare una multa di 3500 € a causa dei comportamenti tenuti dai propri tifosi all'interno del settore ospiti. Nella motivazione anche l'uso improprio di un "fischietto", quello che probabilmente si è sentito prima della sfortunata situazione del gol di Di Paolantonio.



Il comunicato del Giudice Sportivo:



SOCIETA'

AMMENDA

€ 3.500,00 CARRARESE perché propri sostenitori, in campo avverso, introducevano e accendevano nel proprio settore alcuni fumogeni due dei quali venivano lanciati sul terreno di gioco, senza conseguenze; i medesimi danneggiavano una struttura del settore dell'impianto sportivo loro riservato e disturbavano il regolare svolgimento della gara utilizzando un fischietto dal suono simile a quello dell'arbitro (r.proc.fed., r.c.c., obbligo risarcimento danni, se richiesto).



DIRIGENTI



INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 15 GIUGNO 2018 E AMMENDA € 500.00

BERTI GIANLUCA (CARRARESE)

per comportamento non regolamentare e gravemente offensivo verso la terna arbitrale (espulso, r.A.A., panchina aggiuntiva).



ALLENATORE



SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

BALDINI SILVIO (CARRARESE)

per comportamento gravemente offensivo verso la terna arbitrale e comportamento offensivo e minaccioso verso un tesserato della squadra avversaria (espulso, r. quarto ufficiale).