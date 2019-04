Scherma, impresa di Della Pina: conquista il `Carrara` e va in Coppa Italia

Carrara - Grande impresa quella dello spadista Apuano Andrea Della Pina, che domenica 14 aprile ha conquistato l'oro nella 31? edizione della Coppa Città di Carrara nella gara di spada maschile. Della Pina, atleta del Club Scherma Apuano con grande esperienza di gare nazionali e internazionali, sale così la vetta del podio, guadagnandosi inoltre il meritato accesso alla fase Nazionale di Coppa Italia, in programma per l'11 maggio prossimo ad Ancona.



Completamente imbattuto per tutto il corso della gara, totalizzate senza difficoltà 5 vittorie su 5 in fase di girone, Andrea è entrato alle eliminazioni dirette partendo dai vertici della classifica provvisoria, facendosi poi strada verso il podio stoccata su stoccata, senza lasciare spazio alla costruzione avversaria, combattendo con la tenacia e la serietà che lo contraddistinguono.



Memorabile la semifinale, vinta per 15 stoccate a 4, mentre la finale contro il massese Alessandro Faluomi si è conclusa 15 a 10, a sancire per Andrea Della Pina il titolo di vincitore della 31? Coppa Città di Carrara. Grande la soddisfazione di tutto l'ormai celebre Mucchio Selvaggio Apuano e dello staff tecnico della scuola di scherma carrarese, in primis il Maestro e responsabile tecnico Davide Lazzaroni, che segue Andrea fin dal suo arrivo al Club Scherma Apuano, e che anche questa volta lo ha accompagnato a fondo pedana.



Si è chiusa così anche la seconda giornata della riuscita 31? Coppa Città di Carrara, fase regionale di qualificazione per la Coppa Italia nazionale, che anche quest'anno ha portato sulle pedane di Avenza oltre duecento atleti da tutta la Toscana e ha aumentato a 7 il totale di schermitori carraresi ammessi alle nazionali. Il presidente del Club Scherma Apuano Pierluigi Lazzaroni ringrazia tutti gli sponsor e i collaboratori che hanno reso possibile la buona riuscita dell'evento.