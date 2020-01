San Marco Avenza-Massese 3-1, torna alla vittoria la San Marco

Carrara - Continua il periodo nero della Massese che ancora non riesce a trovare il piglio giusto in questo nuovo anno. Torna invece alla vittoria la San Marco dopo 5 giornate e aggancia proprio i bianconeri a 26. Si allontanano i play off per la squadra di Gassani.



Ore 16.28 Finisce la partita. San Marco batte Massese per 3-1



48's.t. Gol San Marco. Doretti chiude la partita. Freddissimo dall'area piccola a battere Baroni con un piattone destro. [San Marco 3-1 Massese]



6 minuti di recupero



45's.t. Ultimo cambio per la San Marco: entra Gabrielli per Da Pozzo. [San Marco 2-1 Massese]



43's.t. Ammonito Pinelli [San Marco 2-1 Massese]



39's.t. Altro doppio cambio per la San Marco: esce Cucurnia per Mosti D.; esce Benedetto per Mazzolini. [San Marco 2-1 Massese]



37's.t. Cambio per la Massese: esce Imperatrice per Piscopo. [San Marco 2-1 Massese]



35's.t. Il sub-entrato Magni impegna Baroni in una bella parata. Il numero 18 dalla destra prova a incrociare, attento il portiere massese. [San Marco 2-1 Massese]



30's.t. Cambio per la Massese: esce Serrago, colpito dai crampi, ed entra Biserni. Cambio di modulo per la Massese che passa al 4-2-3-1 [San Marco 2-1 Massese]



27's.t. Degl'Innocenti vicinissimo al pareggio con una grande rasoiata dai 25 metri, la palla sfiora il palo e finisce sul fondo. [San Marco 2-1 Massese]



23's.t. Doppio cambio per la San Marco. Esce Fusco per Doretti ed esce Benedetti per Magni



20's.t. Ammonito Serrago per proteste. [San Marco 2-1 Massese]



15's.t. Pericolosa la San Marco con Batti che appoggia a Cucurnia con quest'ultimo che non libera il tiro e restituisce la palla al numero 3. Il terzino prova la conclusione ma non trova lo specchio. [San Marco 2-1 Massese]



11's.t. Prova a reagire la Massese prima con Serrago che mette una deliziosa palla in mezzo senza nessuno in agguato a buttarla dentro, poi con Zequiri che prova in rovesciata, ma nulla di fatto. [San Marco 2-1 Massese]



9's.t. Ammonito Brizzi per un brutto fallo a centrocamo su Marcon [San Marco 2-1 Massese]



4's.t. Gol San Marco. Zuccarelli trafigge Baroni con un bel colpo testa dagli sviluppi di un calcio d'angolo. [San Marco 2-1 Massese]



Ore 15.36 Inizia il secondo tempo



Ore 15.20 Finisce il primo tempo sul risultato di 1-1.



32'p.t. Gol Massese. Serrago è freddissimo nello spiazzare Lagomarsini. Partita di nuovo in parità. [San Marco 1-1 Massese]



31'p.t. Calcio di rigore anche per la Massese. Un altro fallo di mano, questa volte nell'area di rigore dei carraresi. Sul dischetto Serrago. [San Marco 1-0 Massese]



25'p.t. Baroni salva il risultato su un gran colpo di testa di Fusco. Poco prima Da Pozzo aveva impegnato il portiere bianconero con un calcio piazzato dai 30 metri. San Marco in controllo della partita. [San Marco 1-0 Massese]



17'p.t. Gol San Marco Fusco spiazza Baroni. Non esulta l'ex capitano della Massese. Brutto errore di Giomi che ha perso l'uomo in occasione del fallo da rigore di Di Renzone. [San Marco 1-0 Massese]



16'p.t. Calcio di rigore per la San Marco Avenza. Fallo di mano di Di Renzone. Sul dischetto va Fusco. [San Marco 0-0 Massese]



7' p.t. Primo tiro della partita. A concludere è stato il numero 10 della Massese Degl'Innocenti con un tiro da fuori area finito di molto alto sopra la traversa. [San Marco 0-0 Massese]



Ore 14.34 Inizia la partita.



Prima del match consegnata al capitano della San Marco Avenza la Coppa Toscana vinta qualche settimana fà.



San Marco Avenza: Lagomarsini; Pinelli; Batti; Brizzi; Zuccarelli; Ricci; Cucurnia; Da Pozzo; Fusco; Benedetto; Benedetti. A disposizione: Novarino; Mazzolini; Davitti; Manzo; Mosti S.; Mosti D.; Magni; Doretti; Gabrielli. Allenatore sig. Stefano Turi.



Massese: Baroni; Giomi; Materazzi; Di Renzone; Imperatrice; Mussi; Zequiri; Marcon; Serrago; Degl'Innocenti; Vita. A disposizione: Giacobbe; Barattini; Bonni; Biserni; Bonati; Galloni; Piscopo. Allenatore sig. Giorgio Figaia



Arbitro sig. Borghi sez. di Firenze; 1° assistente sig. Coco sez. di Pisa; 2° assistente sig. D'Amico sez. di Empoli.